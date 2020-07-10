أفضل فاونديشن للبشرة الناضجة وفق خبراء التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - مع التقدم في السن، تصبح بشرة المرأة أقل نضارة وإشراقاً وتصاب بالتجاعيد والخطوط الدقيقة. لكن لحسن الحظ، تتوافر أنواع عدة من الفاونديشن المصممة خصيصاً للبشرة الناضجة، بحيث تخفي علامات التقدم في السن، وتضيء البشرة وتمنحها إشراقة وتوهجاً طبيعيين، وفي الوقت نفسه تمنحها الترطيب اللازم لتبقى ندية لساعات طويلة. وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل فاونديشن للبشرة الناضجة وفق خبارء التجميل.



Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation



يناسب هذا الفونديشن من جيورجو أرماني Giorgio Armani، جميع أنواع البشرة، بما فيها البشرة الناضجة، فهو يوفر تغطية متوسطة بلمسة نهائية مضيئة ومتوهجة. كما يعمل على إخفاء الخطوط الدقيقة وتمويه التجاعيد. طبقيه باستخدام فرشاة كثيفة تضمن لك تغطية طبيعية من دون تكتلات أو شوائب.

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Charlotte Tilbury Light Wonder Foundation

Charlotte Tilbury Light Wonder Foundation



يصلح كريم الأساس هذا من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، لكل يوم، فهو يتميز بتركيبته الخفيفة الى متوسطة، التي تضيء البشرة وتمنحها التألق والحيوية، وتموّه بشكل طبيعي التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يعمل هذا الفاونديشن على ترطيب وجهك وحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation

Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation



يمتزج كريم الأساس هذا من أوربان ديكاي Urban Decay، مع البشرة بسلاسة ليعمل على توحيد لون البشرة غير المتكافئ، وتقليص حجم المسامات الواسعة، وإخفاء الخطوط الدقيقة. وهو متوافر بخمسين درجة لون ليتناغم وجميع ألوان البشرة. ضعي كمية مناسبة منه على اسفنجة مخصصة لوضع الفاونديشن وطبقيه على وجهك لضمان ثباته ساعات طويلة.



Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation

Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation



يوفر كريم الأساس هذا من مايك آب فور إيفير Make Up For Ever، تغطية متوسطة رائعة لكامل الشوائب والعيوب وعلامات التقدم في السن، بفضل تركيبته المصنوعة من مسحوق السيليكا والسيرسيت. وهو متوافر بدرجات عديدة ليتناغم مع ألوان البشرة كافة.



Aqua Foundation

Aqua Foundation



يشتمل هذا الفاونديشن على زيت الجوجوبا وزيت السكوالان وزبدة الشيا، وهي مكونات طبيعية ترطب البشرة الناضجة وتمنحها لمسة شبابية مشرقة ومتوهجة، حيث يخفي جميع العيون والشوائب التي تنتج عن التقدم في السن. وهو خيار رائع للمناسبات والسهرات التي ترغبين فيها في التقاط الكثير من الصور.

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