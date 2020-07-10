خلطة بياض الثلج لبشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - البشرة بين الحين والآخر تحتاج إلى ماسكات بياض الثلج لـ تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، بخاصة بشرة السعوديات مع الشمس الحارة، التي قد تتسبب في اسمرار البشرة، التي تؤثر بالطبع على مظهرِك.

لهذا إليكِ خلطة بياض الثلج لبشرة السعودية

ماسك الحليب والكركم والعسل ماسك الحليب والكركم والعسل - ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل



تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كالعجين اللين.

وزعي الخليط على بشرتكِ والرقبة، واتركيه لمدة 25دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء بعدها، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا. تابعي المزيد : فوائد منقوع لبان الذَّكَر للوجه

ماسك الأرز مع العسل والحليب ماسك الأرز مع العسل والحليب Advertisements - ملعقة كبيرة أرز مطحون منقوع بالماء

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة حليب



تحضير الماسك

صفّي الأرز من الماء، ومن ثم اخلطيه مع الحليب والعسل، وضعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يمكنكِ تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

ماسك الترمس والعسل والزبادي ماسك الترمس والعسل والزبادي - ملعقة كبيرة ترمس مطحون

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زبادي



تحضير الماسك

ضعي المكونات مع بعضها البعض كخليط متجانس، ثم وزعيه على بشرتكِ واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك من مرة لمرتين أسبوعيًّا، للتخلص من البقع الداكنة. تابعي المزيد : عشبة مغربية سحرية لتبييض البشرة

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