إطلالة صيفية مكتملة وأنيقة... احصلي عليها من مارغوت روبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - الكمال الصيفي الأنيق، هذا ما يمكن إطلاقه على إطلالات النجمة مارغوت روبي Margot Robbie. بالتالي، هي تشكل أفضل مصدر إلهام للمرأة التي ترغب في إطلالة صيفية مكتملة وأنيقة تصلح لجميع الأوقات، ابتداء من تسريحة الشعر مروراً بالمكياج وصولاً الى الأظافر وصبغة الشعر.

وفي هذا المقال، نرصد لك بعض أساليب الجمال من النجمة مارغوت روبي في عيدها الثلاثين، لتستوحي منها أجمل الأفكار لإطلالتك خلال الصيف.



الشعر الأشقر مع الجوز الداكنة

الشعر الأشقر مع الجوز الداكنة



عندما يتعلق الأمر بلون الشعر، تلهمك النجمة مارغوت روبي، إحدى أكثر صبغات الشعر رواجاً لهذا الصيف، وهي الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة، الذي يخزلك الحفاظ على لون شعرك الطبيعي والحصول على إطلالة مشرقة ومشعة خلال الأيام المشمسة.

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مكياج عيون خوخي

مكياج عيون خوخي



تعد ظلال العيون باللون الخوخي أفضل خيار للحصول على مكياج عيون سموكي صيفي بلون غروب الشمس، فاعتمديه على طريقة النجمة مارغوت روبي، بحيث تمزجين بين الظلال ذات اللون الخوخي والذهبي بأسلوب السموكي، مما يوفر لك إطلالة صيفية متألقة وجذابة.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



لك أن تسريحة ذيل الحصان هي إحدى تسريحات الشعر الأكثر رواجاً خلال الصيف، كونها تسريحة مريحة وشبابية. اعتمديها على طريقة النجمة مارغوت روبي، بحيث تسحبين شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المتنخفض، وتثبيته بأحد أكسسوارات الشعر الناعمة، مع اعتماد الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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البلاش الزهري

البلاش الزهري



يعد البلاش الزهري الواضح من أبرز صيحات المكياج لصيلف 2020، وقد استخدمته النجمة مارغوت روبي على عظمتي الخدين، مما منحها تورداً طبيعياً أضفى على وجهها الإشراقة والتوهج. اعتمديه الى جانب ظل العين الأصفر، لإطلالة أنثوية جريئة مفعمة بالحيوية.



الرموش الطبيعية

الرموش الطبيعية



بغض النظر عن ظل العين الذي تعتمده، غالباً ما تكون رموش النجمة مارغوت روبي ريشية وطبيعية، وهذا هو السر في مظهرها الرومانسي الناعم. استخدمي مكبس الرمش لتقويس رموشك، وضعي القليل من الماسكرا السوداء، الى جانب لون البشرة الموحد وأحمر الشفاه القريب الى لون البشرة.



أحمر الشفاه الزهري الجريء

أحمر الشفاه الزهري الجريء



أحمر الشفاه الزهري هو موضة المكياج الأبرز لهذا الصيف، يمنح المرأة شفاهاً بارزة وجذابة، ومظهراً أنثوياً جريئاً. اعتمديه على طريقة النجمة مارغوت روبي الى جانب تسريحة الويفي المصقولة والبلاش الوردي على عظمتي الخدين، وطبقات عدة من الماسكرا.

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