كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - أصبحت الفاشينيستا نورعريضة من أشهر مدونات العالم العربي، رغم صغر سنها؛ إذ تبلغ من العمر 28 عامًا.

حققت نور عريضة شهرة واسعة خلال وقت قصير، وأطلقت حسابًا شخصيًا عبر موقع الـ"إنستقرام"، تستعرض فيه إطلالاتها المختلفة والمتميزة، برفقة ابنتها آيلا، وزوجها، ومع صديقاتها أيضًا.

ومن خلال جولة قامت بها "الخليج 365. نت" عبر إنستقرام نور عريضة، وجدنا أنها تتمتع بأسلوب خاص في الأزياء، فهي من عاشقات الإطلالات الكاجوال، التي تتناسب مع طبيعة شخصيتها المرحة والعفوية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعنا عدة موديلات فساتين طويلة للسهرات من وحي نور عريضة، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالات متميزة وجذابة.



نور عريضة بفستان طويل بأكمام

فستان طويل بأكمام



في هذه الإطلالة؛ اعتمدت نور عريضة على فستان طويل باللون الأوف وايت بأكمام، وبفتحة صدر على شكل حرف V.

ويتمتع الفستان أيضًا بفتحة ساق جانبية، ونسقت عريضة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدلة على جانبي وجهها، ومكياجًا هادئًا وبسيطًا.

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نور عريضة بفستان كب

فستان كب



في إحدى إطلالاتها المسائية؛ ظهرت نور عريضة بفستان طويل بتصميم الكب، من القماش التول، ومنفوش من على الخصر وحتى نهاية الفستان.

ونسقت عريضة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر مرفوعة، مع ترك خصلات جانبية على جانبي الوجه، كما اعتمدت على مكياج هادئ، يبرز بساطتها وأنوثتها.

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نور عريضة بفستان ذي حمالات

نور عريضة بفستان ذي حمالات



في إطلالة متميزة، ظهرت نور عريضة بفستان أحمر طويل وبدون أكمام، ونسقت معه شنطة سوداء صغيرة الحجم.

ولم تغفل عريضة تنسيق المجوهرات التي تناسب هذه الإطلالة؛ إذ ارتدت ساعة يد من الذهب الأبيض، وخاتمًا وسوارًا من الألماس، ونسقت تسريحة شعر قصير أنيقة.

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نور عريضة بفستان ذي فتحة ساق جانبية

فستان ذي فتحة ساق جانبية

في إطلالة جذابة لنور عريضة؛ ارتدت فستانًا طويلًا من الساتان باللون الذهبي، بفتحة ساق جانبية، وحزام على الخصر من نفس قماش الفستان، وبتنورة تضفي على إطلالتها قدرًا من الفخامة.

واعتمدت عريضة على تسريحة شعر ويفي، يبرز جمالها وأناقتها، مع تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ.