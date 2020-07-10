موديلات عبايات خليجية باللون الزهري من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - يرمز اللون الزهري للأنوثة والنعومة والجمال، ولهذا فإن العديد من مصممي الأزياء يعتمدونه في تصميماتهم للأزياء النسائية المختلفة، ولا سيّما العبايات، حيث برزت موديلات العبايات الزهرية بشكل واسع خلال المجموعات الماضية، وقد اخترنا لكِ من مدونات الموضة اليوم عدة خيارات مميزة ومتنوعة من ناحية قصاتها والأقمشة المصنوعة منها، كما تنوعت درجات اللون الزهري بين الفاتح والداكن والزهري الحيوي، فاستوحي لإطلالاتك من هذه الخيارات ما يناسب شخصيتك ومناسبتك.



عبايات خولة المراغي

خولة المراغي



تهتمُّ الإعلامية البحرينية خولة المراغي باختيار أزيائها بما يتناسب مع مجتمعها العربي، فتحرص على ارتداء العبايات المختلفة بأنواعها وألوانها، ومنها تأنقت بعدة عبايات زهرية ناعمة، صُممت إحداها بالفصوص اللامعة في أطراف الأكمام، وأكملت إطلالتها باللون الأسود؛ لمظهر أنيق وشبابي، وتجملت بعباية زهرية مزينة بخطوط بدرجة أفتح من اللون الزهري، وأكملت إطلالتها بحجاب وحذاء بدرجة النيود، واختارت إكسسواراتها بالفصوص اللؤلؤية؛ لخيار ناعم، كما نسقت عند سفرها عباية زهرية بأكمام مُكملة بمطاط وتطريزات ناعمة، وتزينت بحقيبة عصرية وحذاء ذي كعب شبابي يكسوهما اللون الزهري؛ لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

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إطلالات ديالا علي بالعبايات الزهرية

ديالا علي



اعتمدت الإعلامية الاماراتية ديالا علي على العبايات الأنيقة والمتنوعة والمتماشية مع أحدث خطوط الموضة العصرية، ومنها ارتدت عدة عبايات زهرية، فقد اختارت عباية ناعمة مصممة بأزرار ذهبية، وظهرت بعباية مزينة بمعيّنات سوداء في المنتصف وأزرار ذهبية في الأكمام، وأخرى مزينة من المنتصف بالزهور الذهبية والنقوشات السوداء.

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تنسيقات آمنة للعبايات الزهرية

آمنة



فضلت البلوجر آمنة اختيارات العبايات الزهرية بالموديلات المتنوعة، ومنها عباية باللون الزهري البارد المزين بالفصوص الذهبية الناعمة، واختارت لهذه الإطلالة حذاءً وحقيبة ناعميْن باللون البيج وحجابًا أخضر، وفي إطلالة أخرى أطلّت بعباية زهرية مزينة بالنقوش الذهبية المتنوعة المزينة بالزهور أو المنقطة؛ لمظهر عصري أنيق.

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خيارات سمر الأحمد بالعبايات الزهرية

سمر الأحمد



تألقت سمر الأحمد بعدة خيارات أنيقة ومحتشمة بالعبايات الزهرية، منها عباية فضفاضة أكملتها بحجاب زهري ذي درجة مختلفة، وفي إطلالة يكسوها اللون البيج جاءت بعباية زهرية ناعمة مصممة بقماش بارد؛ ليناسب أجواء الدول الخليجية، وعلى غرارها عزيزتي، يمكنكِ أن تختاري أي تصميم لعباية زهرية اللون، وتنسيقها مع مجوهراتك المفضلة باللونين الذهبي أو الفضي، وبذلك تُضفين عليها لمسات من الفخامة.

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