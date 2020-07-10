نظارات شمسية للوجه الطويل من وحي مايا دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - على الرغم من أهمية النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس، فإنها أصبحت جزءًا مهمًّا للإكسسوارات، حيث تضيف الكثير من الجمال على من ترتديها، وكثيرًا ما نرى الفتيات المتَّبِعات للموضة يقمن باختيار نظارات ربما لا تناسب وجوههن؛ وذلك لعدم معرفتهن الكافية بكيفية تحديد شكل الوجه، وإن كنتِ ممن يواجهن مشكلة بتنسيق ما يتناسب مع تقاسيم وجهك، فسنعرّفكِ على أفضل أشكال النظارات الشمسية للوجه الطويل من وحي المغنية مايا دياب.



نظارات مايا دياب

نظارات مايا دياب للوجه الطويل



نشرت مايا دياب الكثير من الصور لها بالنظارات الشمسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما "إنستجرام"، الذي يتابعها من خلاله أكثر من ٨ ملايين شخص، وارتدت مايا دياب من خلال صورها نظارة بيضاوية من علامة رايبان، صُمِّمَتْ بإطار أسود ناعم، وظهرت بنظارة شمسية ذات إطار عريض؛ لجعل وجهها أكثر عرضًا، وأطلّت بنظارة ذات إطار عريض بشكل مستطيل وتحمل عدسات سوداء ناعمة، وتزينت بنظارة سوداء صغيرة بتصميم مميز لتشتِّت النظر عن طول وجهها، واختارت نظارة ذهبية مستطيلة ذات زجاج أحمر؛ لإطلالة عصرية، وتأنقت بأخرى عصرية ذات إطار شفاف.

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نصائح لنظارات الوجه الطويل

نظارات مايا دياب للوجه الطويل



قبل أن نعرِّفكِ على النظارات المناسبة للوجه الطويل، تأكدي من أن وجهكِ طويل فعلًا؛ حيث إن هناك تشابهًا كبيرًا بين الوجه الطويل والمستطيل؛ فالمستطيل يكون فيه مقدار العرض أصغر من الطول، بمعنى أن يكون الذقن بارزًا وطويلًا، ولذلك يُفَضَّل استخدام النظارات ذات الإطار الواضح والعريض وبجسر على الأنف لأصحاب ذلك الوجه، مع تجنُّب النظارات التي بلا إطار، أما الوجه الطويل فيظهر فيه الذقن شبه مسطح، ويفضَّل في هذه الحالة تجنُّب النظارات ذات الزوايا، فإذا كنتِ تتمتعين بهذه المعايير، الجئي إلى نظارات شمسية نسائية كبيرة على شكل قناع؛ لتغطي عينيكِ بالكامل، والسبب هو أن هذا الشكل سيخبّئ جزءًا كبيرًا من وجهكِ، وسيكون بمثابة قناع، كما يمكنكِ اعتماد نظارات شمسية مستطيلة؛ لتخلق توازنًا بين طول الوجه وعرض النظارات، ومن ناحية أخرى عليكِ الابتعاد عن النظارات الصغيرة، ذات العدسات الدائرية أو التي على شكل عيون القطّة، حتى لو كان إطارها عريضًا؛ فهذه الأشكال تزيد من طول وجهكِ.

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