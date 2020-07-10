على خطى رانيا يوسف.. كندة علوش تطالب بفضح المتحرشين: محتاجين شجاعة

علاقات و مجتمع

طالبت الفنانة السورية كندة علوش، بفضح المتحرشين في أحدث تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت "كندة": "أعظم حركة حاصلة مؤخرًا هي حركة فضح المتحرشين الناس بتشير أسماء وصور لشباب ورجال ومنهم شخصيات معروفة أطباء ومدرسين.. وبتفضح سلوكهم القذر ناحية النساء أو حتى الرجال والأطفال".

وأضافت: "الموضوع يتطلب شجاعة بس أثره الإيجابي كبير وحيشجع ناس كتير تتكلم وحيكون ليه دور كبير في ردع باقي المتحرشين"، موضحة في تغريدة منفصلة، أنها تقصد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وليس التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويأتي ذلك عقب أيام من نشر الفنانة رانيا يوسف، صور من رسائل تحرش وردتها على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، دعت إلى مواجهة التحرش، قائلة: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضًا الإيميل الخاص، الذي تأتي عليه أعداد كبيرة من رسائل التحرش اللفظي".

وأكملت: "سأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه إلى مباحث الإنترنت.. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين مع بعض هناخد حقنا".