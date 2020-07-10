خبيرة أبراج تكشف عن أبرز الأحداث الفلكية لمولود برج السرطان عن هذا الأسبوع

يمتاز مولود برج السرطان بالكثير من الصفات الحسنة التي تجعله مميزاً ولطيفاً، ومنها الإبداع: يتمتع بخيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً. العاطفة: يمتلك الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين، وهي كذلك ما تجعله شخصاً يمكن الوثوق به. الإخلاص: يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسَّك بهم ويخلص لهم كثيراً ولن يقوم بخيانتهم أو التخلّي عنهم مهما حصل. الحنان: يمنح الدفء والحنان للجميع وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه، فهو. الحدس: يتمتع بحدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، وهو ما يستخدمه كآلية دفاع عن حساسيته تجاههم. العطاء: يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم. الإقناع: يمتلك قدرة عاليّة على إقناع من حوله بنفسه وبأفكاره.الحماية: يحاول حماية الأشخاص من حوله وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر، ويفعل كل ما بوسعه حتى يُبقيهم بأمان في جميع الأوقات.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع وتأثير كوكب المريخ الايجابي على مواليد الابراج النارية

لا يزال الخبر الابرز هو انتقال كوكب المريخ الى برج الحمل الناري ليستقر فيه لغاية نهاية العام ان وجود كوكب المريخ في برج الحمل تأثيره قوي ومباشر على مواليد برج الحمل ويكون الاثر ايجابي في اشياء وسلبي في اشياء ولكن سيكون التأثير الاقوى هو الايجابي فسوف يشعر مواليد برج الحمل بدفعة كبيرة من النشاط والحيوية والاندفاع والقدرة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل الاسد القوس بالنسبة الى الجانب السلبي فقد يظهر في صورة انهم سيصبحون خلال هذه الفترة اكثر عنفا واكثر حدة واكثر تهورا واكثر اندفاعا واقل صبراً واكثر عرضة للحوادث والوعكات الصحية ان هذه التأثيرات السلبية سترافق كل من مواليد السرطان الميزان والجدي تحذيرات جدية من الخلافات والتراجع الصحي.

الخبر الايجابي هو وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الهوائي يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.

جولة على تنقلات القمر بين السبت والاثنين القمر في الحمل الناري ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فترافق مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل يومي الثلاثاء والاربعاء القمرفي الثور فتنطلق مواليد الثور العذراء والجدي بعزيمة قوية وتقتحم مجالات جديدة الخميس والجمعة القمر في برج الجوزاء الهوائي فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في السرطان ولا تزال التاثيرات المائية الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت فتستعيد هذه المواليد حيويتها وتتسلق القمم من جديد فتتحسن وتتسهل حركة المواصلات التواصل والاتصالات والسفر والتنقلات وتتحلحل كل الملفات العالقة المريخ في الحمل يعزز معنويات مواليد الحمل الاسد والقوس فتتحمس هذه المواليد للمبادرة والتواصل واللقاءات والاتصالات والتنقلات الزهرة في الجوزاء ما يعني ان الامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح سوف تتحسن لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو المشتري زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور .

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مشاهير برج السرطان

غادة عبد الرازق – زين الدين زيدان

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