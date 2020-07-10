فيديو.. جزائرية تقبل قدم زوجها على الهواء وتثير جدلا: "يستحق أكثر من ذلك"

علاقات و مجتمع

في مشهد أثار الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، قبلت سيدة جزائرية قدم زوجها على الهواء مباشرة.

ظهرت الزوجة التي تدعى فريال في برنامج "زوجي جنتي" والذي يعرض على شاشة تليفزيون "الشروق" الجزائري، مرافقة زوجها إلياس وتحدثت عن عرفانها له.

وبررت تقبيل قدمه اعترافا منها بجميله عليها فقد منحها اسمه واسم عائلته لتعيش معه في كنفه بهدوء بحسب حديثها، وترى كذلك أنه يستحق أكثر من ذلك.

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وروت فريال قصتها حيث كانت تعيش مع سيدة مسنة خمسينية تدعى زبيدة وابنها الذي يعاني مشاكل عقلية وتخدمهما، وفي البداية كانت السيدة تقول للجميع إنها ابنتها، وبمرور الوقت طلبت فريال منها أن تعلن أنها مكفولة من دار أيتام.

تمر الأيام وتختلف معاملة السيدة معها وتبدأ في تعنيفها، وتعرضت على يدها للتعذيب فخرجت من بيتها وتركته قبل أن تلتقي بزوجها إلياس.

وخلال الحلقة لم تتمالك فريال نفسها والدموع منهمرة من عينيها، انحنت لتقبل قدم زوجها أمام الجميع، قائلة "أرغب في تكريم زوجي أمام أربعين مليون جزائري فقد منحني اسمه".

وبين مؤيد ومعارض تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف فريال، فمنهم من رأى أنه تصرف سليم يعبر عن العرفان، وآخرون اعتبروه تكريسا لسياسة خضوع المرأة للرجل، وأن زوجته التي تحمل اسمه لا يجب أن تنحني.