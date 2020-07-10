شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير آيس كريم مع غزل البنات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المثلجات هي عبارة عن حلوى مجمدة معدة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه الفاكهة، وهي ما يطلق عليها في بعض اللهجات الآيس كريم أو الجيلاتي، قد تصنع أيضا من هريس الفاكهة المجمدة أو من عصير الفاكهة.

ويقدم هذا المقال إليك سيدتي طريقة تحضير آيس كريم مع غزل البنات:

المكونات:

– حليب : 960 ml

– سحلب : 45 gr

– مسك : 5 gr

– ماء الورد : 5 ml

– سكر : 250 gr

– فستق : 50 gr

– بودرة القرفة : 15 gr

– غزل البنات : 50 gr

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طريقة التحضير:

– سخنّي الحليب في قدر متوسطة الحجم وأتركيه بعيداً عن النار. حلّي السحلب في وعاء صغير مع كمية صغيرة من الماء البارد إضافة إلى الحليب. أعيدي خليط الحليب إلى النار مع تحريك مستمر حتى الغليان.

– اطحني قطعة من المسك بشكل كبير مع ملعقة صغيرة من السكر

-امزجي السكر مع الخيط وداومي على تحريكه حتى يصبح سميكاً. أضيفي المسك وماء الورد واستمري في التحريك. اتركي الخليط ليبرد.

– غطي الناتج باستخدام اغطية بلاستيكية واتركيها في الثلاجة لليلة ويوم.

– انقلي الآيس كريم إلى وعاء واخلطيه مع الفستق ثم قومي بتغطية وعاء وجمديه لليلة ويوم.

– يتم تزيينها وتقديمها مع المزيد من الفستق ومسحوق القرفة وغزل البنات على الوجه.

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