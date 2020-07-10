شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختاري كريم شمس مناسب للرياضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينسى الكثير من الأشخاص تطبيق كريم حماية من الشمس أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن الدكتور كريستوف ليبيش أوصى بضروروة بوضع كريم شمس مناسب عند ممارسة الرياضة صيفاً لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه يجب استخدام كريم شمس مقاوم للماء وذي مُعامل حماية SPF عال يبلغ 50، مع مراعاة وضعه قبل ممارسة الرياضة بنحو 20 دقيقة تقريباً، وتجديده كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ويُفرد الكريم على أجزاء الوجه المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس، وهي الجبين، والأنف، وفوق الشفاه العلوية، والأذن.

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كما يمكن حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية بقلم عناية ذي مُعامل حماية SPF عالٍ.

ويراعى أيضاً وضع قلنسوة أو كاب لحماية الرأس.

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