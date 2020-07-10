شكرا لقرائتكم خبر عن خلطات طبيعية لمعالجة نفشة الشعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشعر النافش أو الهايش من المشكلات الشائعة التي تواجه معظم الفتيات، و النفشة دليل على فقدان الجسم للكثير من المعادن التي يحتاجها الشعر على وجه الخصوص ، يتم تعويضها بالتغذية السليمة أو بماسكات العناية بالشعر.

تستعرض هذه المقالة نوعين من الماسكات التي يمكن تطبيقها إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة، والجدير بالذكر أن الزيوت المرطبة والبروتينات تدخل إلى الماسكات التي تعالج الشعر الهايش، فالنفشة علامة قوية على أن شعرك يعاني من الجفاف.

–ماسك زيت الزيتون والبيض وزيت الجرجير

–زيت الزيتون والبيض وزيت الجرجير

–زيت الزيتون والبيض وزيت الجرجير

–ملعقة صغيرة زيت زيتون

–بيضة واحدة

–ملعقة زيت جرجير

–طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على فروة الرأس من الأمام والجانبين، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيدا بـ الشامبو، وتأكدي من إزالة رائحة البيض من الشعر.

كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على النتيجة المطلوبة.



فوائد هذه الوصفة

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زيت الزيتون مغذّ جيد للشعر يعمل على ترطيبه، وكذلك زيت الجرجير، فهو من أفضل أنواع الزيوت التي تعالج الهيشان، أما عن البيضة ،فهي بمثابة مغذّ طبيعي مباشر للشعر، يعوّضه عن كل ما فقده الجسم.

ماسك الجرجير والصبار وزيت الخروع

–الجرجير والصبار وزيت الخروع

–ملعقة كبيرة جرجير مفروم

–ملعقة صغيرة زيت صبار

–ملعقة صغيرة زيت خروع

–طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على شعرك من الأمام، ولا تنسي الجانبين، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيدا بـ الشامبو وأزيلي الجرجير العالق.

كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد هذه الوصفة

الجرجير الطازج يغذي ويرطب الشعر، ويحتوي على الكثير من المعادن، كالكالسيوم والحديد، وكذلك الصبار وزيت الخروع يغذيان فروة الرأس، ويساعدان على فك تشابك خصلات الشعر، بسبب الرطوبة.

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