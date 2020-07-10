شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تنظيف الميكرويف بالخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لتنظيف جهاز الميكرويف بشكل صحيح، فإننا نوصي بإزالة الصحن الدوار وتنظيفه بالماء والصابون. ومسح الأسطح الداخلية باستخدام قطعة من القماش المبلل. والامتناع عن استخدام الجانب الخشن من إسفنجة التنظيف لأنها قد تسبب حدوث خدوش في الأسطح الداخلية، ومن المستحسن كذلك عدم الانتظار لفترة طويلة قبل تنظيف الميكرويف.

ويقدم هذا المقال لك سيدتي طريقة سوف تساعدك على تنظيفه بكل سهولة وهي بمكون منزلي طبيعي متواجد في مطبخك .

طريقة تنظيف الميكرويف بالخل :

الأدوات :

– ماء

– طبق

– خل او ليمون شرائح

– قطعة قماش

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الطريقة :

– يجب ان يكون الطبق كبير ومناسب قومي بملئه بالماء .

– ضعي بالماء قطرات من الخل او شرائح ليمون ثم ادخلي الطبق بالميكرويف .

– اضبطي الوقت لترك الميكرويف يسخن لمدة 5 دقائق وبداخله الطبق المملوء بالخل والماء .

– بعد انتهاء الخمس دقايق اتركي الميكرويف دقيقة اخرى بدون تسخين ثم افتحى واخرجي الطبق بحذر .

– بعدها استخدمي القماشة لتظيف الميكرويف ستجدين ذلك سهل جدا مجرد المسح ستزول الدهون وستجدين الرائحة مميزة .

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