أبرز الفساتين الهدلة الانسيابية للتحرّر من القيود وتخفيف حرّ الصيف

أكثر ما يروقنا في عالم الموضة اليوم، هو أنها باتت متحررة من الكثير من القيود التي كانت تُفرض في السابق على المرأة، والتي كان تجاوزها يُعدّ "خطيئة" بحق الأناقة، مثل تنسيق الألوان المتماثلة في الطلة الواحدة، أو عدم المزج بين الأسود والكحلي، وضرورة أن يكون الحذاء بنفس لون الحقيبة وغيرها من الأمور التي كانت شائعة، وكانت تحدّ من القدرة على الإبداع والابتكار في تنسيق لوكات استثنائية.

اليوم باتت هذه القواعد شبه غائبة كلياً، وأصبح من الرائع أن نرى الفاشنيستاز بلوكات غير مألوفة ولم نعهدها من قبل. كل ذلك يصبّ في خانة تحرير الموضة، وهو أمر إن وُضع في سياقه الزمني الصحيح، لأدركنا أنه يعكس أيضاً الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نعيشها اليوم.

لقد بات عالمنا يرزح تحت وطأة الكثير من الأزمات، أزمة وجود وأزمة مستقبل، وبتنا مكبّلين بالكثير من المشاكل اليومية التي تجعلنا نتجه إلى التنفيس عن هذا التأزم من خلال تحرير أجسادنا من القطع التي تقيّد حركتنا وحريتنا. بهذا المعنى، وجدنا في الموضة وسيلة للتعبير عن توقنا إلى عيش حياة بسيطة وهادئة لا يعكّر صفوها رنين الهاتف الذكيّ ولا متطلبات العمل التي تؤرّقنا على مدار الساعة.

من هنا، لا يسعنا إلا أن نثني على كل دور الأزياء التي أعادت تقديم الفساتين الانسيابية المنهدلة، التي تُعدّ الخيار المثالي للسيدة التي لا تحبّ الأحزمة الضيقة ولا التصاميم المقيّدة.

كيف ظهرت هذه الفساتين في عروض 2020؟

العديد من دور الأزياء قدّمت الفساتين الهدلة الانسيابية:

Victoria Beckham: على الرغم من أن فيكتوريا حققت شهرتها في بداية مسيرتها كمصممة أزياء من خلال الفساتين الضيقة جداً التي تليق فقط بالأجسام النحيلة، تطوّر أسلوبها مع الزمن، حتى وصلت أخيراً إلى تقديم الفساتين الانسيابية التي تميّزت بقصاتها النظيفة، أقمشتها الحريرية المرهفة، وألوانها الأحادية التي أضفت عليها المزيد من الشياكة.

Tory Burch: الستايل الريفي مع اللمسات الرومانسية تبدو حاضرة دائماً في تصاميم توري بورتش التي قدّمت لصيف 2020 الفساتين البيضاء المزينة بنقشة الورود الناعمة، إلى جانب الفساتين المخرّمة والفساتين الساتانية التي تتميز بانعدام الخصر.

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Zimmermann: هذه العلامة الأسترالية معروفة بستايلها البوهو شيك، وبتصاميمها التي تليق بالإجازات والعطلات الشاطئية. من هذا المنطلق، قدّمت العلامة مجموعة من الفساتين الهدلة بقماشة حريرية وشفافة، مع تركيبات من الكشكش الطولي أو الكشكش العريض في الجزء السفلي من الفساتين.

Stella McCartney: أحببنا فساتينها الانسيابية بقصاتها البسيطة وستايلاتها الرومانسية، وقد برز من بينها فستان فضفاض بقصة الكتف الواحدة، وفستان بياقة مقوّرة مستديرة، وفستان ثالث مزيّن بتقليمات مونوكروم الأبيض والأسود.

Erdem: حملت تصاميم إردم مزيجاً من التأثيرات الدرامية والقوة والأنوثة، فتميزت بالقصات المستقيمة والألوان الدافئة، وغابت عنها الأحزمة أو الخصور الرفيعة، مقابل التركيز أكثر على التصاميم التي تتيح حيزاً كبيراً من الديناميكية.

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