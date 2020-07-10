احذر غسل البيض قبل استخدامه.. وإليك طريقة التنظيف الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتقد العديد من ربات المنزل أن غسل البيض قبل سلقه، يخلصه من الأتربة والجراثيم الموجودة على قشرته، لكن هذا من الأخطاء التي قد نرتكبها دون أن ندري، حسب ما جاء بموقع " Reader.s Digest".

من المنطقي أنك تريد غسل الطعام الذي تتناوله قبل طهيه، ولكن في حالة بعض الأطعمة فإن غسلها لا يفعل شيئا، وبالنسبة للبعض الآخر يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبيض.

ويؤدي غسل البيض إلى دفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة الى الداخل بشكل مباشر، نظرا لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور مباشرة خلالها.

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وأشار الخبراء إلى أن هذه العادة تؤدي أيضا إلى إزالة الطبقة الواقية التي تغلف البيضة، ما يتسبب في حدوث شقوق صغيرة بالقشرة الخارجية، ومن ثم انتقال البكتيريا والجراثيم داخله.

وتعتبر أفضل طريقة للتخلص من بكتيريا السالمونيلا الضارة الموجودة في البيض، من خلال حفظه في الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد عن 7، ويجب على ربة المنزل تجنب شراء الذي تحتوي قشرته الخارجية على شقوق.

ولتفادي حدوث الأضرار التي تم ذكرها سابقا، يمكن تنظيف البيض إذا كانت قشرته متسخة، من خلال قطعة مناديل ورقية وتنظيفه برفق.