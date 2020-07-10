حلا شيحة تفاجئ جمهورها بنيو لوك جديد.. ومتابعوها: ملكة جمال

علاقات و مجتمع

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فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، بنيو لوك جديد، حيث نشر مصفف الشعر كيمي صفتي، مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز النصف دقيقة، يتضمن تغيير قصة شعر "حلا" إلى متوسط الطول، مع إدخال بعض الخُصل شقراء فاتحة اللون، بجانب صبغة الشعر البنية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك كان أحلى بالشعر الأحمر في فيلم السليم والتعبان"، و"حلو نيو لوك عليكي"، و"أنتي ملكة جمال".

يشار إلى أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، بصحبة عبير صبري وجومانا مراد، وبيومي فؤاد.