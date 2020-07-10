يصيب الأطفال.. أعراض مرض "كاواساكي" وطرق علاجه

صحة

انتشرت شائعة مؤخرا تفيد بانتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون الخامسة، وهو الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ويستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مرض "كاواساكي"، بحسب موقع "ويب مد".

ما هو مرض كاواساكي؟

مرض كاواساكي هو مرض يتسبب في التهاب الأوعية الدموية، دائمًا عند الأطفال الصغار.

يعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب لدى الأطفال. لكن يمكن للأطباء علاجه إذا اكتشف مبكرًا. ويتعافى معظم الأطفال دون أي مشاكل.

أسباب مرض كاواساكي وعوامل الخطر

يمكن أن يؤدي التهاب مرض كاواساكي إلى تلف الشرايين التاجية للطفل، والتي تحمل الدم إلى قلبهم.

يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الغدد الليمفاوية والجلد، وبطانة فم الطفل وأنفه وحلقه.

لم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي. قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في العالم حول الطفل، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.

المرض ليس معديًا، ولكنه يحدث أحيانًا في مجموعات في المجتمع. من المرجح أن يصاب به الأطفال في الشتاء والربيع.

أشياء أخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بمرض كاواساكي، بما في ذلك:

العمر

عادة ما يصيب الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات أو أقل.

الجنس

الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من الفتيات بـ 1.5 مرة.

الأصل العرقي

الأطفال من أصل آسيوي أكثر عرضة للإصابة بمرض كاواساكي.

أعراض مرض كاواساكي

يأتي مرض كاواساكي بسرعة، وتظهر الأعراض على مراحل. تتضمن علامات المرحلة الأولى من مرض كاواساكي ما يلي:

حمى عالية (فوق 101 درجة فهرنهايت) تستمر لأكثر من 5 أيام. لن ينخفض ​​حتى إذا كان الطفل يتناول أدوية تعمل عادة على الحمى.

طفح جلدي أو تقشير، غالبًا بين الصدر والساقين وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذ.

تورم وأحمرار في اليدين وأسفل القدمين.

عيون حمراء.

تورم الغدد، خاصة في الرقبة.

التهاب الحلق والفم والشفاه.

لسان الفراولة منتفخ أحمر لامع.

في المرحلة الثانية، تشمل الأعراض ما يلي

ألم المفاصل.

آلام البطن.

مشاكل في المعدة مثل الإسهال والقيء.

تقشير الجلد على اليدين والقدمين.

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يمكن أن يسبب مرض كاواساكي مشاكل في القلب بعد 10 إلى أسبوعين من بدء ظهور الأعراض.

تميل الأعراض إلى الزوال ببطء في المرحلة الثالثة. قد تستمر لمدة 8 أسابيع.

اتصل بطبيبك إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض، التي تستمر لأكثر من 4 أيام. يمكن أن يساعد العلاج المبكر في تقليل خطر حدوث آثار دائمة.

تشخيص مرض كاواساكي

يجري الطبيب فحص بدني ويسأل عن أعراض مرض الطفل. سيبحث الطبيب عن حمى طويلة الأمد وأربعة من هذه العلامات الخمس على الأقل:

عيون حمراء.

شفاه حمراء وفم أحمر.

تورم الأطراف الحمراء.

طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية.

قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات لاستبعاد أمراض أخرى، أو لمعرفة ما إذا كانت الحالة قد أثرت على قلب طفلك. وتشمل:

اختبارات القلب مثل مخطط كهربية القلب (EKG) ومخطط صدى القلب.

تحاليل الدم.

اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير الوعائي التاجي.

علاج مرض كاواساكي

يعاني الأطفال من الكثير من الألم بسبب الحمى والتورم ومشاكل الجلد. قد يصف الطبيب أدوية لجعلهم يشعرون بتحسن، مثل الأسبرين والأدوية التي تمنع تجلط الدم. لا تعطي طفلك أي دواء دون التحدث إلى الطبيب أولاً.

سيصف الطبيب أيضًا دواء الجلوبيولين المناعي في الوريد الذي يحتوي على بروتينات، تسمى الأجسام المضادة للمساعدة في مكافحة العدوى.

سيقلل من خطر إصابة الطفل بأمراض القلب عندما يحصل عليها في وقت مبكر من العلاج.

يبدأ معظم الأطفال العلاج من مرض كاواساكي في المستشفى بسبب خطر حدوث مضاعفات.

مضاعفات مرض كاواساكي

يمكن أن يكون هذا المرض خطيرا لأنه يسبب مشاكل في قلب الطفل. لكن معظم الأطفال يتعافون تمامًا وليس لديهم مشاكل دائمة.

في حالات نادرة، يحدث الآتي:

عدم انتظام ضربات القلب.

التهاب عضلة القلب.

صمامات القلب التالفة (قلس تاجي).

التهاب الأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى، بما في ذلك جدران الشرايين الضعيفة أو المنتفخة. هذه تسمى تمدد الأوعية الدموية.

يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بانسداد الشرايين، مما قد يسبب نزيفًا داخليًا ونوبات قلبية.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الطفل إلى جراحة، ويموت أقل من 1 ٪ من الأطفال أثناء المرض المبكر.

بعد اختفاء الأعراض المبكرة، تابع مع طبيب طفلك للتأكد من أن قلبه يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها.