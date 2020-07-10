أعلنت إصابتها بكورونا.. 14 معلومة عن رئيسة بوليفيا

علاقات و مجتمع

بعد خضوعها للفحوصات الطبية، أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت آنييز عبر تغريدة في "تويتر"، أمس الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".

وجانين آنييز، هي الاسم الأحدث في عالم السياسة بين زعماء أمريكا الجنوبية، فقبل اندلاع الاضطرابات التي أدت في النهاية إلى تنحي الرئيس إيفو موراليس، لم يكن اسم "آنييز" مطروحا لتولي هذا المنصب، ويعود الأمر إلى أنها كانت تشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، مما يعني أنها الشخص الخامس في ترتيب خلافة الرئيس وفقا للدستور.

ودرست الرئيسة اليمينية القانون وعملت في الإعلام، وأصبحت رئيسة بوليفيا بصورة مؤقتة.

وكانت آنييز (52 عاما) قد برزت كثيرا خلال تصدرها الاحتجاجات ضد "موراليس"، والتي كرستها كزعيمة فعلية للمعارضة.

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وولدت "جانين" في مقاطعة بني الشمالية المحاذية للبرازيل في 13 أغسطس 1967، ونالت شهادة البكالوريوس في القانون عام 1991، كما يقول الموقع الرسمي للبرلمان البوليفي.

وعوضا عن العمل في مجال المحاماة، التحقت جانين آنييز، بالتلفزيون، حيث عملت مقدمة برامج ومديرة.

متزوجة من السياسي الكولومبي هيكتور هينكابي.

بدأت حياتها السياسية عام 2006، عندما انتخبت عضوا في اللجنة التي أسهمت في صياغة الدستور الجديد للبلاد، وفي 2009، انتخبت عضوا في البرلمان.

وأظهرت في هذه الدورة البرلمانية معارضة شديدة للرئيس موراليس، خاصة على صعيد البنية التحتية، وأعيد انتخابها في عام 2015، وركزت في هذه الدورة على دعم حقوق المرأة، وعارضت ترشيح موراليس مجددا.

وفي 2019، أصبحت النائب الثاني لرئيس البرلمان، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وهي المرأة الثانية التي تتولى رئاسة بوليفيا المتعددة القوميات، والرئيس الـ66 للبلاد.

وتعهدت آنييز، في خطابها الأول الذي وجهته إلى الشعب، بـ"بإعادة بناء الديمقراطية في البلاد"، ووصفت الرئيس موراليس، بأنه غير شرعي.

وقالت إنها ستظل في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن"، لكن ولايتها قد تواجه مصاعب كثيرة، مع تعهد أنصار الرئيس اليساري المستقيل موراليس، بمقاومة حكمها.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، نالت جانين آنييز، اعتراف الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أطاحت أنييز بالوزير فرناندو فاسكيز لتصريحاته العنصرية وذلك بعد ظهوره في برنامج إذاعي، وكتبت الرئيسة اليمينية، في تغريدة على تويتر: "بصفتي رئيسة، قررت إقالة الوزير فاسكيز، بسبب تصريحاته العنصرية.. في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن "بوليفيا عائلة، كلنا متساوون في داخلها".