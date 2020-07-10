زيادة الخير خيرين.. هندي يتزوج حبيبته وأخرى رشحتها العائلة دفعة واحدة

علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة من نوعها تزوج شاب هندي يدعى سانديب أويك في إحدى القرى التابعة لولاية ماديا براديش الهندية من فتاتين في نفس اليوم، وهو الزفاف الذي أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندي.

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واحدة من الفتاتين هي حبيبته التي تعرف عليها في بلدة هوشانغباد أثناء دراسته في مدينة بوبال بالولاية الهندية، حيث نشأت بينهما علاقة غرامية، واختارها لتكون شريكة حياته، وفي النفس التوقيت حينما عرض رغبته الزواج منها على أهله فوجئ برغبتهم في زواجه من أخرى تسكن قرية مجاورة لهم.

نشبت خلافات كبيرة بين الشاب وأسرته وأسر الفتيات كذلك، ولأجل فض هذا النزاع أقيمت اجتماعات لمحاولة إيجاد مخرج لهذا الشاب، بحسب موقع News Bust الهندي.

واقترح بعض وجهاء المجتمع، أن يتزوج الشاب من الفتاتين إذا لم يكن لديهما مانع في الزواج منه وهو ما جرى بالفعل.

فقد اتفق أهل وذوي الفتاتين وكذلك الشاب على إقامة حفل زفاف للثلاثي خاصة مع موافقة الفتاتين، باتباع الطقوس الاجتماعية التقليدية في الأفراح وجلست كلا العروستين في مخدعها الخاص خلال الفرح مع وجود العريس.