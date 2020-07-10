شكرا لقرائتكم خبر عن منها البثور والتهيج.. نصائح لتخفيف الآثار الجانبية للكمامة على البشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتعرض البشرة بعد وضع الكمامات على الوجه إلى التهيّج وانتشار البثورخاصة في موسم الصيف، وارتفاع معدلات الرطوبة، وطول مدة وضع الكمامات.

فبحسب موقع 24، تتسبب الحرارة المرتفعة وقلة تجدد الهواء حول منطقة الأنف والفم في زيادة التعرق، ومن ثم انسداد المسامات، وهي بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا.

كما أن المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الكمامات، تؤدي إلى تهيّج البشرة، خاصةً الحسّاسة.

ولتقليل الآثار السلبية لوضع الكمامات، ينصح بخلعها بمجرد الوصول إلى المنزل، وفي أي وقت لا يتطلب وضعها، وكذلك غسل الوجه بمنظّف لطيف لإزالة العرق والشوائب المتراكمة، التي تضر البشرة.

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وينصح باستخدام مرطّب لطيف مثل “سكين كارما SkinKarma بعد تنظيف الوجه، لتشكيل طبقة حماية إضافية لوقاية البشرة من مشاكل البشرة المتعددة.

ويمنح مرطّب SkinKarma البشرة الترطيب الطبيعي بفضل مكوناته، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك النباتي، بالإضافة إلى النياسينامي، فيتامين ب 13، الذي يحسّن نسيج الشرة ويقوي وظيفة حاجز الحماية فيها، ويحد من الالتهاب والاحمرار.

ويعد SkinKarma منتجا فعالاً كذلك في روتين العناية اليومي بالبشرة، لأنه يمنع تصبغها، ويحميها من علامات التقدم في العمر، وظهور حب الشباب، كما أنه مضاد للتأكسد ولا يسد المسام.

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