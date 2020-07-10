شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فوز الفهد مستاءة من البنات وتتهمهم بتقليدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مقطع فيديو لها عبر حسابها في “سناب شات” اتهمت فيه الفتيات بالغيرة منها وتقليدها، لاسيما فيما يتعلق بلون شعرها.

وتعرضت فوز لهجوم حاد من قبل رواد التواصل الاجتماعي بسبب طريقتها في الكلام عندما قالت “أقولكم شي.. أنا إكتشفت شي، لما أسوي شي كل البنات يقلدوني.. صبغت أشقر الكل صبغ أشقر، ركبت وصلات شعر الكل ركب وصلات”.. وأضافت “أنا أحط ألوان مع بعض عشان أحصل لون جديد تيجي وحده وتاخذ اللون.. مش قهر بس أحب أكون مميزه”.

وأشارت فوز إلى أن “كل وحدة تكتشف لون ويصير لها بروحها..لون الشعر الجديد الي أستعمله محير، ع الإضاءة لون وعلى الشمس لون”.

يذكر أن فوز دخلت القفص الذهبي مع الملياردير الخليجي المدعو “عبد اللطيف الصراف”، ومن يوم الزفاف أصبحت حديث الجمهور بسبب سعر شبكة الزواج والتي وصلت لـ 2.5 مليون ريال سعودي من دون إحتساب سعر ذبلة الزواج والساعة النادرة التي تلقتها من زوجها.

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وكانت فوز أثارت الجدل منذ أيام بسبب ارتدائها لفستان يكشف الجزء الأعلى من جسدها، ولا يغطي صدرها سوى الريش .

وأثارت ملابسها غضب الجمهور الذي اتهمها بالبحث عن الشهرة بأي ثمن، وتوقعوا بأنها ستتمادى أكثر لاحقاً، مُشبهين ما ارتدته بثياب البحر.

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