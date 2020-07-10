تصميم جديد لحقيبة البالون يعزّز مكانتها بقوة هذا الموسم

موسم جديد، وصيحات جديدة، هكذا جرت العادة في عالم الموضة. وبينما تبقى الحقائب الكبيرة، وحقائب الكلاتش قطعاً أساسية في خزانة كل منا، هناك تصميم جديد جاء ليثبت مكانه وبقوة هذا الموسم، إنها حقيبة البالون والفضل يعود إلى علامة Loewe، فقد أصبح من المستحيل التغاضي عن هذه الحقيبة أو تجاهلها.إنها الصورة الجديدة لحقيبة الدلو التي نالت شهرة كبيرة وواسعة في مواسم سابقة. قدمت Loewe حقيبة البالون لأول مرة في عرض أزياء موسم ربيع صيف 2020، ومن يومها اقترن هذا التصميم بالعلامة الإسبانية الشهيرة. جاء تصميم حقيبة البالون بقاعدة دائرية مصنوعة من الجلد القاسي لتكون القاعدة التي ترتكز عليها الحقيبة الأسطوانية في الأعلى والمصنوعة من جلد النابا الطري. ولا عجب في ذلك، إذ لطالما عرفت Loewe بحرفيتها العالية في التعامل مع أنواع الجلود.

تتوفر حقيبة البالون الجديدة بالعديد من الأحجام والألوان، وأهم ما يميزها أنها تندمج مع إطلالاتك بسهولة ويمكنك إضافة لمساتك الشخصية عليها. في نهاية الحزام الجلدي الذي يغلق الحقيبة هناك قطعة معدنية تشبه النرد رسم على جوانبه رمز Loewe ويمكنك اختياره بالشكل الذي تفضلين وانتقاء لونه وحجمه وتصميمه.

الرائع أن Loewe لم تتوقف عند هذا الحد، فخلال العرض الذي قدمته مؤخراً لمجموعة موسم خريف شتاء 2020 تعرفنا على تصاميم جديدة لحقيبة البالون مصنوعة من جلد الثعبان، ولا نطيق صبراً حتى تصبح متوفرة في المتاجر.

أصبحت حقيبة البالون من Loewe الحقيبة الأشهر لهذا الموسم دون منازع وهي حقيقية تؤكدها العديدات من عاشقات الموضة والمشاهير حول العالم أمثال سيينا ميلر ودوا ليبا. سنتركك مع صور عاشقات الموضة حول العالم لتشاهدي كيف نسقن حقيبة البالون الجديدة مع إطلالاتهن وتستوحي منهن الأفكار

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