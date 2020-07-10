أخبار سعيدة لعاشقات موضة الأزياء المنقطة المفضّلة عند الجميع

لطالما كانت صيحة الأزياء المنقطة من الصيحات المفضلة عند الجميع. وبالتقليب بين صور عاشقات الموضة على انستقرام اليوم نرى بوضوح أن عدداً كبيراً منهن يفضلن صيحة الأزياء المنقطة، إضافة إلى أن أغلب العلامات الشهيرة مثل Self-Portrait وGanni وJohanna Ortiz قد أضافت الأزياء المنقطة إلى مجموعاتها الجديدة لهذا الموسم، وبهذا تؤكد هذه الصيحة الرائعة ثباتها في عالم الموضة.

لم تقتصر تصاميم الأزياء المنقطة على الأزياء الجديدة الخارجة عن المألوف أو الأزياء بالقصات المتباينة الأطوال فقط، بل استطاعت أن تشق طريقها إلى الملابس الأساسية التي نجدها في خزانة كل فتاة مثل الفساتين القصيرة الناعمة والبلوزات الملتفة. في الماضي، ارتبطت الأزياء المنقطة بالإطلالات الناعمة العفوية التي تفيض أنوثة، ولكن في عام 2020تغيرت هذه النظرة وأصبحت أكثر رقياً وأناقة ورسمية.

في حال لم تكن مجموعة صور عاشقات الموضة والمشاهير اللواتي يرتدين أزياء منقطة كافية لتشجعك على اتباع هذه الصيحة، فلابد من أن مجموعتنا من التصاميم المفعمة بالحيوية والتي أطلقتها أشهر علامات الأزياء التي تعشقينها ستقوم بهذه المهمة

Advertisements

قد يهمك أيضا:

إليكِ أحدث موديلات الفساتين الطويلة الرومانسية لموضة 2020 اكتشفيها بنفسك

مجموعة متنوعة لفساتين للممتلئات من مدونة الموضة تانيشا لإبراز رشاقتهن