القاهرة - لايف ستايل
لطالما كانت صيحة الأزياء المنقطة من الصيحات المفضلة عند الجميع. وبالتقليب بين صور عاشقات الموضة على انستقرام اليوم نرى بوضوح أن عدداً كبيراً منهن يفضلن صيحة الأزياء المنقطة، إضافة إلى أن أغلب العلامات الشهيرة مثل Self-Portrait وGanni وJohanna Ortiz قد أضافت الأزياء المنقطة إلى مجموعاتها الجديدة لهذا الموسم، وبهذا تؤكد هذه الصيحة الرائعة ثباتها في عالم الموضة.
لم تقتصر تصاميم الأزياء المنقطة على الأزياء الجديدة الخارجة عن المألوف أو الأزياء بالقصات المتباينة الأطوال فقط، بل استطاعت أن تشق طريقها إلى الملابس الأساسية التي نجدها في خزانة كل فتاة مثل الفساتين القصيرة الناعمة والبلوزات الملتفة. في الماضي، ارتبطت الأزياء المنقطة بالإطلالات الناعمة العفوية التي تفيض أنوثة، ولكن في عام 2020تغيرت هذه النظرة وأصبحت أكثر رقياً وأناقة ورسمية.
في حال لم تكن مجموعة صور عاشقات الموضة والمشاهير اللواتي يرتدين أزياء منقطة كافية لتشجعك على اتباع هذه الصيحة، فلابد من أن مجموعتنا من التصاميم المفعمة بالحيوية والتي أطلقتها أشهر علامات الأزياء التي تعشقينها ستقوم بهذه المهمة
قد يهمك أيضا:
إليكِ أحدث موديلات الفساتين الطويلة الرومانسية لموضة 2020 اكتشفيها بنفسك
مجموعة متنوعة لفساتين للممتلئات من مدونة الموضة تانيشا لإبراز رشاقتهن
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار سعيدة لعاشقات موضة الأزياء المنقطة المفضّلة عند الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.