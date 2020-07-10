موديلات فساتين باللون الأخضر مستوحاة من ملكة إسبانيا

تتميّز ملكة إسبانيا “الملكة ليتيزيا” Queen Letizia باطلالاتها الراقية وأسلوبها الأنيق والملكي بلمسات البساطة الفاخرة والبعيدة كل البعد عن البهرجة والمبالغة سواء من ناحية القصات أو من ناحية الألوان، حيث تعدّ الفساتين من التصاميم المفضلة للملكة ليتيزيا، وبشكل خاص باللون الأخضر الجذاب بمختلف درجاته، ولذلك اخترنا لك مجموعة مميزة من فساتين باللون الأخضر بأسلوب الملكة ليتيزيا، لتستوحي منها ما يناسبك.

وتألقت الملكة ليتيزيا بفساتين اللون الأخضر بأكثر من ستايل وأسلوب بالعديد من المناسبات، منها باطلالة أنثوية جذابة وبسيطة بفستان الدانتيل بطول الركبة والقصة الضيقة باللون الأخضر الداكن، ومنها بستايل ملكي فاخر وبسيط بفستان قصير بطول الركبة باللون الأخضر الزيتي بقصة منسدلة برقي مع الكاب من نفس الطول واللون، وأعجبتنا خيارات الملكة ليتيزيا للفساتين الخضراء بطول الميدي مع القصات المسترخية، والمزينة بالنقشات والطبعات الجذابة منها بالورود الملونة، ولعاشقات الأسلوب الأنثوي والمرهف استوحي اطلالتك من أسلوب الملكة ليتيزيا بالفستان الميدي بقصة الكسرات واللون الأخضر النعناعي بالدرجة الفاتحة جداً، وغيرها من الاطلالات.

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