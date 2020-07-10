منها قشر البرتقال.. طرق تخلصك من مشكلة "السليوليت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

السيلوليت من المشاكل التجميلية التي قد تصيب السيدات، خاصة إذا توافرت أسباب معينة أو اتبعت المرأة عادات يومية معينة تؤدي إلى ظهورها بمناطق مختلفة من الجسم.

وبحسب موقع "the list"، يقول طبيب الجلدية البريطاني إدوين أنتوني إن مشكلة السليوليت لا يمكن علاجها ولكن يمكن التحسين من مظهره بعدة طرق منها:

- الإقلاع عن التدخين:

بالإضافة إلى أن التدخين أحد أكبر العوامل التي تسبب خطرا بنسبة كبيرة على حياة الإنسان، أثبتت الدراسات أنه يقلل من تدفق الأوعية الدموية ويضعف إنتاج الكولاجين، فيعمل على تلف الأنسجة الضامة وبعدها يظهر السليوليت.

- تناول كمية كبيرة من الماء:

يساعد شرب المياه بكمية كبيرة وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على المياه بنسبة كبيرة، مثل الخيار والطماطم والفلفل على إبقاء البشرة رطبة وقوية ونضرة، ما يقلل من ظهور السليوليت.

- الاستحمام بالماء البارد والساخن:

يقول الأطباء إن التناوب بين استخدام الماء الساخن والبارد، يوسع الأوعية الدموية ويمنع أو يخفف من المشكلة الجمالية في القدم.

كما يعمل الاستحمام بالماء البارد لمدة دقيقتين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي من خلال توليد الحرارة.

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- تقليل السكر:

تسبب المشروبات الغازية والحلويات والمعجنات ظهور علامات السليوليت، فيجب التقليل من تناولهما لأن السكر هو السبب الأول لهذه المشكلة، بحسب ما ذكر خبير السيلوليت جورجيوس تزيني كريستوس.

- التمرينات الرياضية:

الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية والمشي، ويذكر جورجيوس أنه لا توجد تمارين محددة للسليوليت، ولكن كل التمارين وعدم التكاسل والخمول يمنع ظهورها، لأن كلما زاد تنفسك زادت السعرات الحرارية التي تحرقها والتي تقلص ظهورها.

- تناول قشر البرتقال والليمون والجريب فروت:

تناول قشر البوتقال والليمون والجريب فروت لاحتوائهم على فيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على أنسجة الجسم.

- استخدم كريم السيلوليت:

تعمل بعض الكريمات على مكافحة علامات السليوليت خاصة المستخلصة من النباتات والمغذيات، بما في ذلك خلاصة مستخلصات الكافيين ، والكركم ومستخلص الشاي الأخضر".

كما يساعد التدليك القوي أثناء وضع الكريمات ايضًا على تقليل علامات السيلوليت.