احذر.. 9 أخطاء أثناء الطهي تهددك بمخاطر صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يكشف خبراء الصحة عن عادات الطهي التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية.

في التقرير نستعرض مجموعة من أخطاء الطبخ التي يمكن أن تجعل طعامك بسبب لك العديد من المشاكل الصحية، كما أورد موقع "thehealthy".

1- تسخين الزيوت الصحية:

مثل زيوت الزيتون وبذور الكتان وجوز الهند، إذ يفضل استخدمهم لإعداد السلطة أو إضافتهم إلى الأطعمة المطبوخة، ولكن ليس للطهي في درجة حرارة عالية، كونها تحتوي على مركبات غذائية يمكن تدميرها عند التسخين فى درجات حرارة عالية.

2- قلي طعامك:

قد يكون طعمه لذيذ، لكن تناول الطعام المقلي بشكل منتظم ليس جيدا لصحتك.

إن عملية القلي تحول الأطعمة الصحية، مثل الخضروات واللحوم الخالية من الدهون، إلى أطعمة غير صحية ومليئة بالدهون.

3- تفحم اللحم:

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في حين أن اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا يمكن أن تشكل مخاطر صحية، كذلك طهي اللحوم بإفراط أو تفحمها، قد تنشط هذه المركبات الإنزيمات المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان.

4- تناول الكثير من الملح:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، توصي المبادئ التوجيهية الغذائية بأن الكمية الصحية للملح تتراوح بين 3 و6 جرامات في اليوم، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة ممسوحة،

ويؤدي زيادة الملح في الطعام إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث إن زيادة نسبة الصوديوم في الجسم تؤدي إلى احتباس كمية كبيرة من السوائل، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم ما قد يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية المختلفة، ومنها الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تصل إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5- إضافة الكثير من السكر:

يؤدي استهلاك الكثير من السكر أثناء إعداد الحلويات والعصائر والمشروبات المحلاة والشوكولاتة وحبوب الفطور المحلاة إلى الإصابة بالسمنة المفرطة ومرض السكري، بالإضافة إلى زيادة إفراز هرمون الإنسولين، ويمكن أن تؤدي زيادة مستوياته في مجرى الدم إلى التأثير في جدران الشرايين وتسبب تصلبها، وبالتالي زيادة الجهد على القلب، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب.

6- أطباق الطعام المجمدة المصنعة:

بالرغم من أن الوجبة المجمدة تكون جاهزة لك في دقائق معدودة في الميكروويف، خاصة بعد يوم عمل طويل ومرهق، ولكن في كثير من الأحيان، تحتوي هذه الأطعمة على المواد الحافظة والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى أنها مليئة بمكونات مثل المواد الحافظة الاصطناعية والسكر المكرر والدقيق الأبيض.