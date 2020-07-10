فيديو.. بفساتين الزفاف عرائس يتظاهرن ضد الحظر في إيطاليا: جوزونا

لايف ستايل

بفساتين ناصعة البياض، تظاهر مجموعة من العرائس في شوارع إيطاليا احتجاجا على تأجيل حفلات الزفاف لفترة طويلة قاربت السبعة أشهر.

اتخذ قرار تأجيل حفلات الزفاف منذ شهر ديسمبر الماضي، قبل بدء انتشار فيروس كورونا، ولا يزال الإغلاق ساريا حتى الآن ما دفعهن للاحتجاج.

وتتخذ إيطاليا إجراءات إغلاق صارمة ولا تتهاون مع التجمعات، خاصة فيما يتعلق بإقامة الأفراح والمناسبات المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتظاهر العرائس جنبا إلى جنب مع المتضررين من الإغلاق ومن بينهم أصحاب المطاعم والشركات الكبرى والموسيقيين وأصحاب قاعات الأفراح، والتي خسرت بنسبة 80% من أرباحها وهو ما يقدر بنحو 26 مليار يورو بسبب سياسة الإغلاق، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ورفعت العرائس لافتات الاحتجاج من بينها "حفلات زفاف دون قيود"، و"كسرت زيجاتنا" و"افتحوا أبواب الكنيسة مغلقة لحفلات الزفاف" و"جوزونا"، وذلك خارج المباني الحكومية قبل أن يسرن في شوارع المدينة بفساتينهن البيضاء وكامل زينتهن.

ونظمت جمعية حفلات الزفاف بإيطاليا، التظاهرة التي استمرت لساعات عدة دون أن يرتدي المشاركون فيها الكمامات الواقية من كورونا.

وتعتبر إيطاليا في صدارة الدول التي تعاني من فيروس كورونا المستجد، وتطبق إجراءات إغلاق حاسمة.