لايف ستايل

للمرة الثانية احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ55، أثناء وجودها في الساحل الشمالي. Advertisements دخلت "غادة" إلى غرفتها لتفاجئ، بالورود مشكلة كلمة happy birthday، بالإضافة إلى تورتة. واحتفلت غادة مرتدية هوت شورت وتوب أبيض وسط ابنتها روتانا وحفيدتها، وعدد من الأصدقاء والذين حرصوا على ارتداء الكمامات. ورغم أن زوجها هيثم زنيتا لم يكن حاضرا في الاحتفال الأول بعيد ميلادها على شاطئ الساحل الشمالي، إلا أنه وجد بجانبها هذه المرة. وانتشر فيديو الاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة "إنستجرام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصدقاء غادة عبد الرازق يفاجئونها بورود وتوتة: happy birthday لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.