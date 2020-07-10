فيديو.. موقف طريف بين هيدي كرم ووالدتها: "بس يا بت"

علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة هيدي كرم على نشر مقاطع فيديو تجمعها بوالدتها، عبر عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث فيديو نشرته هيدي كرم يظهر والدتها وهي تحاول تركيب طاولة، وبمجرد أن رأت الكاميرا طلبت منها أن تكف عن التصوير قائلة "بس يا بت اقفلي".

Advertisements

ولكن "هيدي" استمرت في ممازحتها خلال تركيب الطاولة، ونشرت الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت في تعليقها على الفيديو، "يوميات هيدي وأم هيدي، جننت الست معايا يا حرام".

وأظهر الفيديو الشبه الكبير الذي يجمع هيدي كرم بوالدتها، وتفاعل معها رواد "إنستجرام" عبر الاعجابات والتعليقات داعين لوالدتها بالصحة وطول العمر.