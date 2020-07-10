"فوتوسيشن وحفلة مجانية".. مواقف دعم "مصطفى" خلال حربه على كورونا

علاقات و مجتمع

عروض مميزة ورسائل دعم ومحبة، تلقاها مصطفى محمود من ذوي القدرات الخاصة، منذ إصابته بفيروس كورونا حتى تعافيه منه، بعد صراع استمر 20 يوما، تبعه حجر صحى لمدة 30 يوما، ليرتفع رصيد الأمراض التي تغلب عليها طوال حياته إلى رقم 11.

"هن" رصد وسائل دعم "مصطفى" من ذوي الهمم، خلال رحلته مع كورونا.

عقب تعافى صاحب الـ25 عاما من كورونا، تفاجأ بتقديم صديقه المصور الشاب بهاء محمود، "فوتوسيشن"، كهدية له على انتصاره في صراعه مع المرض، على أن يتم تنفيذها في الوقت المناسب لـ"مصطفى".

وجه المذيع أحمد فاروق والإعلامية نورا سامي وفريق عمل برنامج "إنبوكس"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، رسالة دعم له، قائلين: "بنحبك يا مصطفى.. ودي رسالة دعم من إنبوكس".

وأكد "أحمد" و"نورا" على استضافتهما لمحارب كورونا من ذوي الهمم، عقب انتصاره على الفيروس.

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رسالة صوتية مسجلة عبر "الوطن"، دعمت خلالها الفنانة دينا الشربيني "مصطفى"، أثناء مشوار تعافيه من كورونا، تضمنت: "يا مصطفى، شد حيلك، إن شاء الله هتقوم بالسلامة بسرعة جدا جدا".

وأضافت الفنانة: "أول ما تقوم بالسلامة لازم أقابلك.. خلي بالك من نفسك"، متمنية الشفاء العاجل للشاب العشريني المصاب بكورونا.

قرر الفنان رامي جمال، توجيه مقطع فيديو عبر "الوطن" للشاب منذ ذوي الهمم، عقب علمه بحب محارب كورونا له، قائلا: "مصطفى.. ألف سلامة عليك، أنا بحبك جدا جدا، وفرحان إنك بتسمع الأغاني بتاعتي"، مضيفا: "إن شاء الله نطمن عليك، وأشوفك قريب في أقرب حفلة ليا".

وتمنى الفنان الشفاء العاجل للشاب العشريني المصاب بكورونا، مختتما حديثه: "يارب ترجع لأهلك بصحة وسلامة، وتبقى زي الفل، أنا بحبك".

دعم لاعب نادي الأهلي وليد سليمان، أول حالة معلنة لشاب محارب لكورونا، عبر مقطع فيديو، نشره على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تحدث خلاله عن حبه له، وطلب منه الإلتزام بالتعليمات الطبية للتعافي من كوفيد 19.

تفاصيل صراع مصطفى مع فيروس كورونا

وتحدثت مروى عبدالمحسن، والدة مصطفى محمود، لـ"الوطن"، عن رحلة ابنها مع فيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله اكتشفنا الفيروس بدري، وهينتصر عليه زي ما حصل مع أمراض تانية"، مؤكدة أن ابنها البالغ من العمر 25 ربيعا، لم تظهر عليه من أعراض المرض التاجي سوى الكحة فقط، ليتم اكتشاف الأمر عقب مرضها بـ"كوفيد 19"، وإجراء تحاليل للأسرة بأكملها.

وأكدت، أنه قبل إصابته بفيروس كورونا، واجه 10 أمراض مختلفة منذ مولده حتى الآن، "من أول يوم مصطفى كان عنده زرقان حولين عينيه وودانه"، ليتبين إصابته بضمور في الغدة الدرقية عقب 3 أسابيع من ولادته، "ولو كنا اكتشفنا ده بعد كده، كان هيكون عنده إعاقة كلية وعدم قدرة على الحركة"، وعقب إتمامه شهرين خضع لعملية جراحية بالقلب لوصل شريان بين الرئة والأورطي، ثم أصيب بورم حميد بسبب مرض "السل"، ما تسبب في خضوعه للعلاج على مدار سنة كاملة، "كان بياخده قبل رضاعته".