عكاشة يكشف علامات تدل على تعرض الفتاة للتحرش: ساكتة وقلقانة وعصبية

علاقات و مجتمع

أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي إن عزلة الشباب والفتيات عن أسرهم أحد مضاعفات الثورة الالكترونية والتواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن كل المعلومات عند الشباب أصبحت من الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وقال عكاشة خلال لقائه عبر "زووم" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذا يعتبر من مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أن "بيل جيتس" حدد ساعتين لأبنائه لتصفح هواتفهم المحمولة، مشددًا على أن ذلك تسبب في حدوث تأثيرات على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأكد عكاشة أن الفتاة التي تتعرض للتحرش سيظهر عليها: "هيبان عليها إنها بدأت تتغير شوية وابتدت تبقى ساكتة وقلقانة وعصبية ومش عارفة تذاكر"، ناصحًا الفتيات في هذه الحالة بالحديث مع آبائهن وأمهاتهن والذهاب للجهات المختصة وعدم الخوف من التهديدات المختلفة.

وأشار عكاشة إلى أن جريدة نيويورك تايمز اعتبرت ما يحدث في مصر مؤخرًا ثورة من جانب الفتيات في مصر بعد الصمت على تعرضهن للتحرش.