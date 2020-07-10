سرق صورها الخاصة.. طبيبة تجميل تقاضي مبرمجا بتهمة ابتزازها

علاقات و مجتمع

حكت طبيبة شابة تعمل أخصائية جراحة تجميل عن تعرضها للتحرش الإلكتروني والابتزاز من أحد الأشخاص.

وقالت الطبيبة "ا.خ"، لـ"الوطن"، إنها تلقت رسائل من أرقام غريبة على تطبيق "واتساب" تحتوى على معلومات شخصية وصور لتعاملات مادية خاصة ومعلومات خاصة عن أسرتها.

صور لجوازات السفر وصور لحولات مالية ومحادثات خاصة بينها وبين أخواتها وجدتها الطبيبة في الرسائل التي وصلت لها عبر تطبيق واتساب من أرقام مختلفة، مشيرة إلى أنها تعرضت بعدها للابتزاز الجنسي من جانب الشخص الذي اخترق خصوصية أجهزتها الشخصية وابتزها ماليًا أيضًا.

3 أيام فقط بين وصول هذه الرسائل وتحرك الطبيبة لمباحث الإنترنت لتقديم شكوى ضد هذا الشخص حيث تم تصنيف المحضر كجنحة إلا أن النيابة العامة صنفت الواقعة كجناية وطلبت تحريات الأجهزة المختصة حولها.

وأكدت الطبيبة أن الإجراءات سارت في الاتجاه الطبيعي حيث تقدمت ببلاغ في 20 يوليو 2019 وبدون أي تدخل من أي شخص حتى تم التوصل لشخصية الجاني وتبين أنه يعمل مبرمجا وتم القبض عليه منذ أيام وخضع للتحقيق بواسطة النيابة العامة.

الطبيبة أكدت أنها تلقت رسائل من فتاة أخرى أخبرتها أنها تعرضت للابتزاز من نفس الشخص عام 2017 ولكنها لم تجرؤ على تقديم بلاغ ضده واكتفت بغلق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت الطبيبة أن الجاني حصل على صورها الشخصية وصور للمرضى الذين خضعوا لعمليات تجميل في عيادتها وأنه طلب منها أموال وأغراض جنسية مقابل عدم نشر هذه الصور مؤكدة أنها كانت غاضبة بسبب اختراق خصوصية المرضى.

وطالبت الطبيبة الشابة الجهات المعنية بدعمها كما طالبت المجلس القومي للمرأة بالتدخل وذلك من أجل حماية الفتيات من الوقوع ضحية لهولاء.

وكانت الطبيبة قد نشرت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل الواقعة قائلة: "في يوليو 2019 ؛ اتعرضت لحادث اختراق للأجهزة بتاعتي وهكر لكل بياناتي من شخص قدر ياخد كل حاجة تخصني، اوراق وبيانات شخصية، صور، مكالمات تليفون، محادثات علي الماسنجر والواتساب تخص شغلي واهلي واصحابي وكل الناس اللي في حياتي، كان بيقدر يفتح كاميرا اللاب توب عليا وعلي اخواتي واحنا بنستخدم الجهاز، سمع أسرار أهلي وبيتنا كله، وأسرار تخص أصدقائي، وقدر ياخد صور لمرضى وعيانين كانوا بيتعالجوا عندي وناس أجريت ليهم عمليات تجميل".

وأضافت: "هددني بالسكوت وعدم اتخاذ إجراءات لأنه ممكن يأذيني بالداتا اللي معاه ويدمر مستقبلي، ويشوه صورتي أنا وأهلي وأخواتي، وعندي شهود على كلامي بجانب الرسايل اللي بعتها بيشتمني فيها وبيهددني..ومن وقتها وأنا عملت بلاغ في مباحث الإنترنت ورفعت قضية ومشيت في إجراءات قانونية لمدة سنة كاملة، وبعد إجراءات كتير تم عمل ضبط وإحضار للمتهم وهو حاليا على ذمة قضايا، تهديد وابتزاز وانتهاك حرمة الحياة الشخصية، واختراق الكتروني والحصول علي اوراق رسمية وبيانات شخصية، ده غير السب والقذف والمثبت رسميا في محضر النيابة".

وتابعت: "انا عارفة إن الموضوع مش بسيط وان ناس كتير ممكن تخاف انها تبلغ او تاخد إجراء قانوني تجنباً لتبعات ممكن يكون ليها تأثير علي حياتهم ومستقبلهم وكل شخص حر، لكن انا اتصرفت بالشكل اللي يرضيني ومناسب ليا واتبعت القانون ومشيت بشكل رسمي في الإجراءات لأخذ حقي واللي مش هتنازل عنه تحت اي ظرف او ضغط ".

واستطردت: "مفيش أي مبرر أو سبب يسمح لأي شخص بانتهاك حرمة الحياة الشخصية بالشكل الفج ده لأي إنسان آخر، او يهدده او يرهب حياته..انا دلوقت في حماية القانون والمجتمع من اي اعتداء او اذي او تهديد ليا او لأي حد من اهلي او اصدقائي او اي حد اعرفه وانا راضية جدا عن نفسي ولأني مؤمنة بحقي لاقيت كل الدعم من كل الجهات الحكومية وكل الدعم من القضاء المصري الذي لا يتهاون اطلاقا في هذا النوع من القضايا".