"مش بيتخن".. طريقة عمل محشي كرنب دايت

مطبخ

محشي الكرنب من الأطعمة الشعبية المصرية، التي تعشقها مختلف الفئات العمرية، إلا أن العديد من ربات البيوت تخشى تحضيره، خوفا من اكتساب المزيد من الوزن، وسط بحث بعضهن عن وصفة سهلة لإعداده بسعرات حرارية أقل من المعتاد.

وفيما يلي، خطوات إعداد محشي الدايت على طريقة سالي فؤاد، وفقا لما نشرته على موقعها الإلكتروني:-

مقادير محشي الكرنب الدايت

- ورق كرنب مسلوق.

- كوب عصير طماطم

- ملعقة كبيرة زيت

- بصلة مفرومة

- حزمة كسبرة مفرومة

- كوب جزر مبشور

- كوب كوسة مبشورة

- لحمة مفرومة معصجة

- ملح

- فلفل

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- كسبرة جافة

- رشة قرفة

- حزمة شبت مفرومة

- حزمة بقدونس مفرومة

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كمون

- مرقة خالية الدسم.

طريقة تحضير محشي الكرنب الدايت

- وضع الزيت في الحلة، مع إضافة البصل حتى تبدل لونه قليلا.

- إضافة عصير الطماطم داخل الحلة نفسها حتى الغليان، ثم يجري وضع ملح وفلفل ثم ترفع من على النار.

- يجب خلط جميع المقادير كلها، لتستخدم في "حشو" ورق الكرنب، ثم يترك على النار حتى يطهى جيدًا.

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