تزامنا مع القضية الجديدة بسبب التوأم.. زينة وأحمد عز 7 سنوات محاكم

علاقات و مجتمع

7 أعوام، هي مدة الخلافات التي شهدتها الفنانة زينة، وطليقها الفنان أحمد عز، ببلاط المحاكم، الأمر الذي تفجر في 2013، بعدما أشعلت "زينة" النار وفاجأت الجميع بإعلان زواجها من الفنان، ومطالبتها بنسب طفليها إليه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حينها، مرورا بقضايا الخلع والنفقة، والمشاجرات وحتى وقتنا هذا.

وخلال الشهر الجاري، من المقرر أن تشهد المحاكم، جولة قضائية جديدة بين أحمد عز وزينة بعدما تقدم المحام أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن الفنان أحمد عز، باستئنافين على الحكمين الصادرين من محكمة الأسرة بمدينة نصر، والذي يقضي أولهما برفض دعوى أقامها الفنان، ويطلب فيها نقل توأم "زينة" لمدرسة أخرى، أقل في المصاريف من المدرسة الدولية المقيدين فيها حاليا، كما تضمن الحكم الثاني إلزام "عز" بدفع مبلغ 900 ألف جنيه مصاريف مدرسية للتوأم.

وتقدم "عبد العزيز" بالاستئنافين في الموعد القانوني المحدد للتقديم، ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا، خلال الشهر الجاري، لنظر الاستئنافين، كل على حدة، وتكون الاحتمالات هو تأييد الأحكام أو إلغائها.

ويرصد "هن" في سطور.. تاريخ خلافات الثنائي خلال 7 سنوات

2013.. زينة تبحث عن نسب أطفالها

مفاجأة مدوية فجرتها الفنانة، أمام محكمة الأسرة، في 2013، بعدما تقدمت برفع قضية لإثبات نسب توأمها من الفنان أحمد عز، لتثار حينها العديد من التساؤلات، حول علاقة الثنائي الذي كان تجمعهما صداقة وبعض الأعمال الفنية، ليعرف الجميع بعد الدعوى أن الأمر كان أكبر من كونه صداقة بينهما.

وحصلت بالفعل "زينة" على إثبات نسب التوأم إلى الفنان أحمد عز، في عام 2013، وذلك بعدما تخلف الأخير عن إجراء تحليل dna حيث استندت المحكمة حينها لشهادة الشهود.

كواليس الزواج.. سنة حُب و7 سنوات خلاف

وفي لقاء للفنانة في مقتبل العام الحالي، كشفت حينها مع الإعلامي عمرو أديب، كواليس الزيجة، التي استمرت سنة واحدة فقط قبل تلك الخلافات، قائلة: "اتجوزت عز يوم 15 يونيو 2012 زواج في حفلة كبيرة في بيت أختي زوج أختي وحضرها ناس كتير أصحابنا".

وأوضحت الفنانة أنها سافرت بعد حفل زفافها من أحمد عز إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توثيق الزواج في القنصلية المصرية هناك، موضحة أن قرار عدم إخبار وسائل الإعلام بزواجهما كان قرارًا من "عز".

وأضافت أنها تركت كل أعمالها وسافرت مع "عز" لأمريكا، ولكن فوجئت به يطالبها بإعلان اعتزالها العمل الفني.

وأشارت إلى أنها طلبت منه أن تذهب معه إلى القنصلية من أجل توثيق عقد زواجهما، ولكن رد عليها "أنا هروح لوحدي، عشان فيه ناس ممكن تشوفنا وتقول أحمد عز وزينة وممكن الموضوع يتعرف، كنا لسه متجوزين قبل ما أعرف إني حامل، رجع قالي أنه عمل توثيق للزواج في أمريكا، ورجعنا على مصر كويسين، أحمد عز مش بني آدم وحش، عشان أشك فيه"

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الحمل.. بداية خلافات الثنائي

وخلال حديثها أشارت الفنانة، للحظة معرفة أحمد عز بحملها: "كان فرحان جدا، وبعد شوية قالي طب ممكن نستنى شوية في موضوع الخلفة ونسقط الجنين، وبعدها بيومين يقولي لأ حرام وأنا معلمش حاجة حرام، وشوية يرجع في كلامه تاني"، موضحة أنها كانت اتخذت قرارها مبكرًا بعدم إجهاض حملها.

وأضافت "زينة"، أن قرار الإنجاب في الولايات المتحدة الأمريكية كان رأي أحمد عز، متابعة: "روحنا أمريكا وبعدين سابني وقالي أبويا تعبان، كنت أنا في أواخر الشهر الخامس، بس مرحش لأبوه، راح ميامي، أنا افتكرتها ميامي اللي في إسكندرية، وفيه صورة نزلت ليه مع واحدة أنت ممكن تكون تعرفها يا عمرو، بس مش عاوز أقول اسمها".

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما لم تتعقد في تلك اللحظة، فقد كانت معقدة منذ بدء شهر حملها الثالث، وأنها استسلمت ووافقت على الانفصال.

موضحة: "أول ما ولدت التوأم قالي مبروك.. تعالي نعمل DNA".

2016.. زينة ترفع قضية خلع وتحصل على النفقة

في 2016، وعقب ثلاث سنوات من إثبات نسب طفليها، رفعت الفنانة قضية خلع على "عز"، وقالت حينها في تصريحات إعلامية "عايزة اخلص"، وبالفعل خلعته بعدما تنازلت عن كل حقوقها المادية والشرعية مقابل تطليقها طلقة بائنة للخلع.

لم تكتف الفنانة بالخلع وإثبات النسب، لتبدأ في البحث عن حق أطفالها المادي، ورفع قضية نفقة، فكانت أولى النفقات التي حصلت عليها "زينة" 20 ألف جنيه شهريا للطفلين، وكان ذلك في عام 2016، بعد ثبوت نسب الطفلين، وصنفت حينها كأعلى فنانة تحصل على نفقة بين الفنانات اللاتي رفعن قضايا ضد أزواجهن، واعتمدت في دعواها على أفلام أحمد عز، الناجحة، وأعماله الحرة.

2018.. زينة تحتفل بالخلع

في يناير 2018 نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "الانستجرام"، صورة من خبر خلعها من الفنان أحمد عز.

وعلقت الفنانة المصرية على حصولها على حكم قضائي بالخلع من الفنان أحمد عز "الحمد لله كسبت قضية الخلع ضد أبو ولادى وانتهت القصة تماماً لصالح الولاد في كل حاجة وربنا ظهر الحق كامل، تحملت كتير على مدار 4 سنوات ولكنى سامحت كل من ظن فىّ سوء، خاصة وأن الحقيقة ظهرت كاملة للجميع بكل تفاصيلها ووضح مين اللى كان بيكدب والحمد لله قدرت أحصل على حقى وحق الولاد بالقانون، الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

2019.. عام زيادة النفقات ودفع المصروفات

في أبريل 2019، طلبت "زينة"، زيادة نفقتها، وقدمت للمحكمة ما يفيد بزيادة دخل زوجها الشهري عن أفلامه "ولاد رزق 2"، و"الممر"، فزادت نفقة الأطفال إلى 30 ألف جنيه شهريا.

وقال محامي زينة، إن طليقها ثري، فهو يعمل في المجال الفني، بالإضافة إلى أملاكه التي تدر عليه دخلا شهريا مناسبا تجعله قادرا على الإنفاق على ابنيه.

رفض زيادة النفقة إلى 100 ألف

ومن ثم تقدمت "زينة" بطلب إلى المحكمة لزيادة النفقة من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه شهريا، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وثبتته عند 30 ألف جنيه شهريا نفقة للطفلين، وذلك في سبتمبر من العام نفسه 2019، إلا أن المحكمة رفضت حينها وثبت الأمر على 30 ألف فقط.

عام 2020.. زيادة مصاريف المدرسة السنوية لـ 900 ألف

وفي مايو 2020، قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم زين الدين وعز الدين، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، في يناير الماضي، والتي طالبت فيها بإلزام "عز" بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.