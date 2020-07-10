طريقة عمل كبده بانيه.. بخطوات بسيطة

مطبخ
كتب: هن -
04:22 ص | الجمعة 10 يوليو 2020
عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كبدة بانيه، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة".
وتعبتر هذه الوجبة من الوجبات الرئيسية التي يمكن تناولها في الغداء، ويسهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، بدلًا من شرائها في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد،
مقادير عمل كبدة بانيه
كبدة شرائح رفيعة
ردة
كمون ناعم
عصير ليمون
ثوم
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة عمل كبدة بانيه
تتبل الكبدة بالثوم المفروم ثم يضاف عصير الليمون والكمون.
يضاف الملح والفلفل، وتقلب جيدًا، ثم تقلى في الزيت حتى تمام النضج وتقدم.
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