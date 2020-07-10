نصائح جمالية لمعالجة خشونة الكوعين

الكوع والركبتان من أكثر المناطق التي يحدث فيها جفاف سواء بسبب نوع الملابس، أو الاحتكاك المتواصل وللعناية بها عدد من النصائح الجمالية التي يجب اتباعها يوميا، بحسب القسم الجمالي في موقع "هافنجتون بوست".

نصائح العناية بالكوعين

- تنظيفها جيدًا مرتين يوميًا على الأقل.

- عمل تقشير باستخدام مقشر لطيف مرة واحدة في اليوم، هذا سيحافظ على البشرة ناعمة ونضرة.

- يساعد استخدام الكريم الواقي من الشمس في الصباح وكريم مرطب ليلاً مع جلسة تدليك على زيادة الدورة الدموية وتحسين الخطوط والتجاعيد في تلك المنطقة.

- مرة واحدة في اليوم، دلكي مرفقيك (كوعك) بالزيت النباتي أو زيت الزيتون، هذا التقليد سوف يؤخر علامات الشيخوخة.

- ارتدي واقيات الكوع من القطن الناعم لتجنب الاحتكاك.

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ماسك العناية بالكوعين

- تخلط ملعقتين من الدقيق وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قشطة الحليب لتشكيل عجين.

- يوضع الماسك على الكوعين لمدة 10-12 دقيقة.

- يغسل الماسك بالماء الدافئ.

- قشطة الحليب لها تأثير مرطب وتعمل على تفتيح البشرة.

-يمكن عمل ماسك أيضا من مسحوق قشور البرتقال المجففة مع ماء الورد، ويوضع على الكوعين لتخفيف السمرة.

- وذلك عن طريق فرك المرفقين في حركة دائرية، ويجب الحرص ألا يظل فترة طويلة على البشرة.