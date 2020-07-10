طريقة عمل البصل المكرمل لطاجن اللحمة

كتب: هن - 03:56 ص | الجمعة 10 يوليو 2020

البصل المحمر والمكرمل، هو خيار مثالي لعمل طاجن اللحمة في الفرن، حيث تقلب معه بعد أن تسلق نصف سلقة، وتدخل بعدها الفرن لمدة ساعة وتقدم. المقادير كيلو بصل أبيض مقطع لشرائح رفيعة. 3 ملاعق كبيرة زبد لين. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. Advertisements 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير يذاب الزبد والزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويقلب لمدة دقيقتين حتى يمتزج الزبد والزيت ويصبح متجانسا. يضاف البصل إلى المقلاة، ويضاف الملح ويقلب حتى يصبح طريا. يضاف السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يتحمر البصل ويصبح لونه ذهبيًا، ثم نرفع المقلاة من على النار. يوضع البصل في الطاجن مع اللحمة ويدخل الفرن.

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