الحمل والطلاق.. أسبوع الشائعات في حياة ياسمين صبري

علاقات و مجتمع

عادة ما يرتبط الوسط الفني بالكثير من الشائعات سواء المرتبطة بالأعمال الفنية أو الحياة الاجتماعية، وفي هذا الأسبوع ارتبط اسم الفنانة ياسمين صبري بشائعتين حول حياتها الزوجية، ومن خلال الصور كانت الطريقة التي ردت بها على الشائعات التي لاحقتها.

ويرصد "هن" الشائعات التي ارتبطت باسم الفنانة ياسمين صبري في أسبوع واحد.

صورة تثير التساؤل حول حملها

اعتادت الفنانة ياسمين صبري، مشاركة متابعيها بصورها أثناء ممارستها الرياضة واليوجا، التي تعتبر هوايتها المفضلة التي تتميز بها.

وفي صورة نشرتها "صبري" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قبل أيام، أثارت بها تساؤل متابعيها عن كونها حاملا أم لا، إذ ظهرت "صبري" داخل إحدى الصالات الرياضية وهي تلتقط صورة سيلفي لها.

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وكانت "ًصبري" ترتدي تيشرت أظهر بطنها منتفخا، ما أثار تساؤل بعض متابعيها عن حملها، وجاءت بعض التعليقات: "حامل؟" "أنتي حامل ولا إيه"، "قلبي أنتي حامل؟" "أنتي حامل وأوعي تقولي لأ".

لكن، الفنانة ياسمين صبري لم ترد على أي من تساؤلات متابعيها، ونشرت بعد ذلك عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي تمارس تمرين فتح الحوض، ومن ثم قررت حذف الصورة التي أثارت الجدل حولها.

شائعات الطلاق

لم تمر أيام على تساؤل المتابعين حول حمل الفنانة ياسمين صبري، حتى ارتبط اسمها بشائعة أخرى وهي انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ومن خلال صورة ردت "ياسمين" على هذه الشائعات، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها، مكتفلة بوضع تعليق "إيموشن" قلب، بينما تفاعل معها زوجها في التعليق قائلًا: "بحبك".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "ربنا يخليكم لبعض" "جورجينا الوطن العربي" "قمر يا ياسمين" "ربنا يسعدكم".