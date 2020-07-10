منها السكر والدهون.. أطعمة يجب الابتعاد عنها للوقاية من الزهايمر

صحة

يؤثر مرض الزهايمر بشكل مباشر على دماغ الإنسان، ويمكن لبعض الأطعمة، أن تزيد الزهايمر، تحدث الدكتور إيمير ماكسويني، استشارى الأعصاب لصحيفة "إكسبرس"، من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها للوقاية من المرض منها.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة هي واحدة من المجموعات الغذائية الرئيسية التي يجب تجنبها، فالأطعمة المصنعة، فقيرة من الناحية الغذائية، وتفتقر إلى المغذيات الدقيقة الحيوية (الفيتامينات والمعادن وغيرها).

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السكر

إن السكر يؤثر سلبا على صحة الدماغ.

يتواجد السكر في الأطعمة الحلوة، وفي الأطعمة المشتقة من الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة وغيرها) لذا يجب التقليل من تناول هذه الأطعمة للوقاية من خطر الإصابة بالزهايمر.

يعمل السكر الزائد من زيادة خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة.

الأطعمة الغنية بالدهون

أظهرت دراسة يابانية أجريت في عام 2019، بأن الأشخاص الذين تناولوا الدهون بإفراط كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.