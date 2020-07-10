اختفت في رحلة بحرية وتنتمي لأصول أفريقية.. معلومات عن الأمريكية نايا ريفيرا (صور)

علاقات و مجتمع

ذهبت الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا، برفقة طفلها "خوسيه هوليس"، البالغ من العمر 4 أعوام في رحلة بحرية، في بحيرة بيرو، أمس الأربعاء، في شمال غربي لوس أنجلوس، لتختفي بعد ذلك، ويتم العثور على طفلها وحيدًا، دون أن يكون مصابًا بأذى، مرتديًا سترة النجاة.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، احتمالية وفاة الفنانة نتيجة لغرقها، ولم يتثنى لهم العثور على جثتها، وفق"CNN".

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة الامريكية نايا ريفيرا، خلال السطور التالية.

من هي نايا ريفيرا

- نايا ماري ريفيرا (ولدت في 12 يناير 1987)، في فالنسيا، سانتا كلاريتا، كاليفورنيا، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

- وعاشت في لوس أنجلوس معظم أعوامها، وهي من أصل بورتوريكية، أفريقية أمريكية، ألمانية.

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- عندما كانت نايا لا تزال تبلغ من العمر8 أعوام، عرضتها والدتها على وكيل أعمالها بعدما كانت قد انتقلت إلى لوس أنجلوس لتبدأ مهنة بعرض الأزياء.

- ممثلة ومغنية أميركية عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني غلي.

- أطلّت نايا في عدد من الإعلانات التلفزيونية والمسلسلات والأفلام، منها العائلة الملكية مع إيدي مورفي عام1991، بيواتش خلال عام 1996.

- بعد مسلسل غلي، وقّعت نايا عقداً مع شركة تسجيلات كولومبيا لتطلق أول ألبوم سولو.

- تزوجت من الممثل ريان دورسي في عام 2014 وأنجبت ابنهما، خوسيه هوليس الذي كان يصاحبها في القارب، في عام 2015، و انفصلا في عام 2018.