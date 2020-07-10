شكرا لقرائتكم خبر عن صينية البطاطس مع الجبن بالفرن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صينية البطاطس مع الجبن المشوية بالفرن من المقبلات الساخنة اللذيذة، يمكن تحضيرها كطبق جانبي على الغداء أو كوجبة عشاء إليكِ الطريقة والمكونات:

3 حبات بطاطس كبيرة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات

4 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 ملاعق كبيرة جبن كريمي

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة بابريكا

بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف كوب كريمة سائلة

كوب ونصف جبن الشيدر (مبشور)

طريقة التحضير

-اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها وضعيها في طبق.

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-اهرسي البطاطس مع الزبدة والجبن الكريمي والكريمة وتبلي بالملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم.

-ضعي البطاطس في طبق مناسب للفرن.

-وزعي جبن الشيدر عليها وأدخليها الفرن على حرارة 375 درجة في صينية بحمام ماء لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر ويذوب الجبن.

-قدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة.

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