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صينية البطاطس مع الجبن بالفرن

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عدن - ياسمين التهامي - صينية البطاطس مع الجبن المشوية بالفرن من المقبلات الساخنة اللذيذة، يمكن تحضيرها كطبق جانبي على الغداء أو كوجبة عشاء إليكِ الطريقة والمكونات:

3 حبات بطاطس كبيرة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات
4 ملاعق  كبيرة من الزبدة
3 ملاعق كبيرة جبن كريمي
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
بابريكا : نصف ملعقة صغيرة  بابريكا
بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة  بودرة ثوم
نصف كوب كريمة سائلة

كوب ونصف جبن الشيدر (مبشور)

طريقة التحضير

-اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها وضعيها في طبق.

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-اهرسي البطاطس مع الزبدة والجبن الكريمي والكريمة وتبلي بالملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم.

-ضعي البطاطس في طبق مناسب للفرن.

-وزعي جبن الشيدر عليها وأدخليها الفرن على حرارة 375 درجة في صينية بحمام ماء لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر ويذوب الجبن.

-قدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة.

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