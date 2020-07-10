شكرا لقرائتكم خبر عن صينية البطاطس مع الجبن بالفرن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صينية البطاطس مع الجبن المشوية بالفرن من المقبلات الساخنة اللذيذة، يمكن تحضيرها كطبق جانبي على الغداء أو كوجبة عشاء إليكِ الطريقة والمكونات:
3 حبات بطاطس كبيرة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات
4 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 ملاعق كبيرة جبن كريمي
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
بابريكا : نصف ملعقة صغيرة بابريكا
بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
نصف كوب كريمة سائلة
كوب ونصف جبن الشيدر (مبشور)
طريقة التحضير
-اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها وضعيها في طبق.
-اهرسي البطاطس مع الزبدة والجبن الكريمي والكريمة وتبلي بالملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم.
-ضعي البطاطس في طبق مناسب للفرن.
-وزعي جبن الشيدر عليها وأدخليها الفرن على حرارة 375 درجة في صينية بحمام ماء لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر ويذوب الجبن.
-قدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة.