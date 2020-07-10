شكرا لقرائتكم خبر عن لوجبة شهية.. تعرَّفي على الطريقة الصينية الأصلية لتحضير الجمبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد كل سيدة لتحضير وجبة مميزة، ليوم الإجازة الأسبوعية التي يقضي فيها أفراد الأسرة معاً، فتحاول البحث عن كل ما هو جديد ومميز لوجبة مُغذية شهية لأسرتها، ولهذا جهَّزنا لكِ عزيزتي وجبة “الجمبري” ولكن على الطريقة الصينية المميزة الأصلية، وهي وجبة من المطبخ الآسيوي الغني بالمأكولات البحرية المقدمة بطريقة سهلة والمميزة بطعمها الرائع، وفقاً لمطبخ “سيدتي”.

المقادير

1 كيلو جمبري (مقشر ومنزوع الظهر).

1 حبة “كوسا” (مقطعة مكعبات).

1 حبة جزر (مقطع مكعبات).

نصف كوب كاتشاب.

ربع كوب أناناس (ماء علبة الأناناس).

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 حبة بصل (مفروم).

ملعقة صغيرة ملح.

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ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة (الصويا صوص).

كوب الماء (مغلي).

طريقة التحضير

1- شوحي الجمبري جيداً في قدر على النار، ثم اتركيه على نار هادئة ليتشرب الماء الذي تخلص منه.

2- أضيفي الزيت والزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي البصل مع التقليب حتى يذبل.

3- أضيفي الجمبري ثم صلصة الصويا، واستمري في التقليب.

4- خففي الكاتشب بماء الأناناس والماء المغلي، واسكبيهم على الجمبري.

5- أضيفي باقي المكونات ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم قدميه ساخناً.

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