شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لن تخطر على بالك لـ”المشمش المجفف”.. تعرَّفي عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتميَّز الفواكه الـمُجففة بالعديد من الفوائد الصحية، التي لا حصر لها، فلكل صنف منها ما تمتاز به من فوائد، ونعرض لكِ اليوم فوائد المشمش الـمُجفف.

وفي البداية نكشف لكِ وفقاً لـ”سيدتي” على تفاصيل عملية التجفيف، وهي استخراج الماء في داخل الفواكة عن طريق التجفيف، ويؤدي ذلك إلى صغر في حجم الحبة، ويجعلها غنية بالمغذيات.

فوائد مُذهلة

1- يساعد في محاربة الإصابة بفقر الدم- الأنيميا لأنه من الفواكه الغنية بالحديد.

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2- يساعد في علاج الإمساك، بسبب احتوائه على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك.

3- بسبب احتواء المشمش على المجفف على مواد قاعدية، فإنه يعمل في تعزيز عملية الهضم في الجسم، كما أنه يساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

4- يساعد تناول المشمش المجفف في خفض حرارة الجسم المرتفعة.

5- بسبب غنى المشمش المجفف بفيتامين أ فإنه يعمل في المساهمة في علاج مشاكل البشرة مثل علاج الأكزيما وحروق الشمس والجرب، ويساهم في محاربة حب الشباب ومشاكل الجلد المختلفة.

6- يعمل على تنظيم معدل نبضات القلب: وذلك بسبب احتواءه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب. ويقوي النظر لغناه بفيتامين أ، ويقلل من أعراض الربو.

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