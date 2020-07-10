نصائح فعالة لتخفيف الآثار السلبية للكمامات على البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لاحظت نساء كثيرات أن وضع الكمامات يؤدي إلى تهيّج البشرة وانتشار البثور بشكل ملحوظ، خاصة في موسم الصيف، وارتفاع معدلات الرطوبة، وطول مدة وضع الكمامات.

وتتسبب الحرارة المرتفعة وقصور تجدد الهواء حول منطقة الأنف والفم في زيادة التعرق، ومن ثم انسداد المسامات، وهي بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، وفق ما جاء موقع "24".

وقد تتسبب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الكمامات، كذلك في تهيّج البشرة، خاصةً الحسّاسة.

ولتقليل الآثار السلبية لوضع الكمامات، ينصح بخلعها بمجرد الوصول إلى المنزل، وفي أي وقت لا يتطلب وضعها، وكذلك غسل الوجه بمنظّف لطيف لإزالة العرق والشوائب المتراكمة، التي تضر البشرة.

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ويضيف استخدام مرطّب لطيف مثل "سكين كارما SkinKarma بعد تنظيف الوجه، طبقة حماية إضافية لوقاية البشرة من مشاكل البشرة المتعددة.

ويمنح مرطّب SkinKarma البشرة الترطيب الطبيعي بفضل مكوناته، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك النباتي، بالإضافة إلى النياسينامي، فيتامين ب 13، الذي يحسّن نسيج الشرة ويقوي وظيفة حاجز الحماية فيها، ويحد من الالتهاب والاحمرار.

ويعد SkinKarma منتجا فعالاً كذلك في روتين العناية اليومي بالبشرة، لأنه يمنع تصبغها، ويحميها من علامات التقدم في العمر، وظهور حب الشباب، كما أنه مضاد للتأكسد ولا يسد المسام.

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