شكرا لقرائتكم خبر عن الريجيم الألماني لخسارة 15 كغ خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الريجيم الألماني أنظمة الرجيم الفعّالة في التخسيس، إذ يساعد على خسارة نحو 15 كيلوغرامًا خلال أسبوعين، كما يُساعد على التخلّص من الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، بخاصّة في الفخذين والردف والبطن.

ومن إيجابيات هذا الريجيم أنه لا يشعر الشخص بالتعب؛ لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج الجسم إليها لأداء وظائفه، بشكل حيوي، تعرّف على خصائصه وبرنامج تطبيقه نقلاً عن موقع سيدتي:

لتحقيق النتيجة المرجوة، لا بدّ من الالتزام بتطبيق برنامج الرجيم الألماني، وفق الآتي:

• الفطور: بيضة مسلوقة وكوب من عصير الجزر وثمرة من التفاح وكوب من الشاي (أو القهوة) بدون سكر. علمًا أنّه يسمح بتناول شريحة “توست” لمرّتين في الأسبوع.

• الغداء: طبق من شوربة الخضروات المسلوقة وطبق من السلطة الخضراء وربع دجاجة (أو قطعة صغيرة من ستيك اللحم أو سمكة متوسّطة الحجم). مهما كان الخيار، يجب أن يكون الطبق الرئيس مطهوًّا بصورة صحيّة، أي مسلوقًا أو مشويًّا. ويُسمح بإضافة زيت الزيتون أو الليمون الحامض أو الخل أو الزبادي خالي الدسم إلى التتبيلة. ويُمكن تناول 5 ملاعق كبيرة من الأرز مرّة في الأسبوع.

• العشاء: تناول الفواكه المسموح بها، مثل: الجوافة والكمثرى والموز والتفاح والبرتقال، بالإضافة إلى كوب من الزبادي الخالي من الدسم.

عند اتباع الرجيم الألماني، يجب الالتزام ببعض النصائح الصحيّة، وأبرزها:

الحرص على النوم لثماني ساعات على الأقلّ في كل ليلة.

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ممارسة رياضة المشي أو أيّة رياضة أخرى، يوميًّا، ولساعة على الأقل.

شرب ليترين من المياه، حتّى بدون الشعور بالعطش.

تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسة.

الحرص على تناول العناصر الغنية بالبروتين، كاللحوم والأسماك والبيوض.

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