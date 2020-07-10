شكرا لقرائتكم خبر عن لا ترمي الأرز المتبقي .. إليكِ هذه الحيل لإعادة استخدامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غالباً ما تبقى كمية زائدة من الأرز وخاصةً إذا انتهى الطبق الأساسي. فماذا يمكن أن تفعل ربة المنزل ببقايا الأرز بدل رميه وهدره؟ إليكم هذه الطرق لإعادة استخدامه

خزنيه في الفريزر

قسمي الأرز في أكياسٍ خاصة بالفريزر ودوّني تاريخ الطهي عليها، عندما يحين وقت استخدامه، ضعي الأرز في الميكروويف لبضع دقائق فيذوب ويصبح جاهزًا للاستهلاك.

يمكنك استخدام الأرز المجمّد لحوالي 6 أشهر

حساء

حضّري الحساء المفضّل لديك وأضيفي الأرز إليه. يمتص الأرز السوائل ويسترجع عصائره ولن يلاحظ أحدًا أنّك حضرتيه منذ بضعة أيام.

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خضار محشية

يمككِ استخدام الأرز لصنع الطماطم المحشوة النباتية لطبق رئيسي أو جانب صحي. تُقطّع شرائح الطماطم فوقها ، وتعبئها بمزيج الأرز ، ثم تُرشّ بزيت الزيتون وتُخبز، كما يمكن استخدام الأرز المتبقي الخاص بك لصنع فلفل محشي بدلاً من الطماطم المحشوة.

حضري أرز مقلي

إنّ بقايا الأرز مثالية لتحضير الأرز المقلي لأن الحبوب تكون قاسية أكثر من الأرز المحضر طازج الذي يصبح لزجاً ومعجّناً عند قليه، ضعي في قدرٍ كمية مناسبة من الزبدة أو الزيت وأضيفي الأرز وخضرواتك المفضّلة واختاري صلصة تناسب الطبق.

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