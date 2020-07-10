شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة صحية لتحضير بسكويت الشوفان ومناسبة لمرضى السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسكويت الشوفان من الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، وبما إن مرضى السكري يحتجون غي بعض الأحيان إلى تناول بعض أنواع الحلويات الخفيفة أثناء ساعات اليوم، يُقدّم لكِ المقال طريقة عمل بسكويت الشوفان الشهية والخفيفة لتناسب مرضى السكري وفقًا لـ “مطبخ سيدتي”.

المقادير:

– الشوفان : كوب

– دقيق : كوب (أسمر)

– سكر : ثلث كوب (الفركتوز)

– الزيت : ثلث كوب

– البيض : 1 حبة

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– القرفة : ملعقة صغيرة

– بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

– الفانيليا : ملعقة صغيرة

– ملح : رشّة

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي الزيت والبيضة والفانيليا والقرفة.

أضيفي السكر الفركتوز ورشة الملح وقلبي المكونات.

أضيفي الشوفان المضاف إليه البيكنج باودر مع التقليب.

ضعي الدقيق الأسمر بالتدريج مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي البسكويت للفرن على درجة 180 لمدة 12 إلى 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.

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