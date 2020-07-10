شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة البُقع على الكنب الفاتح.. بهذه الطرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلجأ الكثيرون إلى الكنب ذات اللون الغامق خوفاً من الإتساخ، والبُقع، ولكن مع اختلاف الموضة، وتطورها، فباتت الألوان الفاتحة ذات سحر خاص، وتصدَّرت الموضة هذا العام، فقد أصبحت الأفضل، ولأنه كثيراً ما يتعرّض إلى الاتساخ والتبقع والتغبير، ولأن تنظيفه بشكل خاطئ قد يتلف النسيج، أو يغير في لونه؛ نعرض لكي عزيزتي الطرق المثالية لتنظيف الكنب الفاتح من البقع وفقاً لـ”سيدتي .نت”.

أنواع الكنب

1- فعند تنظيف البقع عن الأقمشة المنجّدة عليكي اتباع الآتي:

يخلط ربع الكوب من الخل مع ثلاثة أرباع الكوب من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة من سائل الجلي، يوضع الخليط في زجاجة ذات بخاخ، ويرشّ على المنطقة المتسخة من الكنب، فيفرك بقطعة من القماش الناعم حتى تزول البقعة، ثم تبلل قطعة ثانية من القماش بالماء، لفرك المنطقة ذاتها لإزالة الصابون، فتجفف بالمنشفة.

2- فيما يتعلّق بالأقمشة التي تدخل المواد الصناعية في تنجيدها، فيمكن تنظيف البقع عنها عن طريق الآتي:

خلط نصف الكوب من الخل، مع كوب من الماء الدافئ، ونصف الملعقة الكبيرة من سائل الجلي، وتطبيق الخطوات المذكورة أعلاه.

3- لإزالة البقع عن الكنب الجلد، يخلط نصف الكوب من زيت الزيتون مع ربع الكوب من الخل، ويوضع الخليط في زجاجة ذات بخاخ، ثم يرشّ على المنطقة المتّسخة من الأريكة، ويفرك بلطف بواسطة قطعة من القماش الناعم. تستخدم منشفة لامتصاص الماء الزائد عن سطح الكنب.

4- يمسح الغبار عن الكنب الجلد بالاستعانة بقطعة قماش جافة.

5- ينظف جلد الكنب باستخدام قطعة قماش رطبة قليلًا، مضافًا إليها كمية قليلة من الصابون السائل، أو الصابون العادي؛ لكن، يجب تجنب الإفراط في ترطيب جلد الكنب.

6- يلمع جلد الكنب باستخدام قطعة قماش جافة، بدون الحاجة إلى غسله.

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7- الكنب المصنع من الألياف الطبيعية: يمكن التخلّص من البقع على الكنب المصنّع من الألياف الطبيعية باستخدام صودا الخبز، وذلك وفق الخطوات الآتية:

صودا الخبز

1- يمسح الكنب بواسطة قطعة من القماش الجافّ والنظيف، أو بفرشاة لإزالة الغبار.

2- يرشّ صودا الخبز على البقعة، ويترك المسحوق لعشرين دقيقة كحد أدنى، مع إمكانية مزج مسحوق منظّف السجاد وصودا الخبز للحصول على تنظيف أكثر عمقًا.

3- ينزع صودا الخبز عن الكنب، بواسطة فرشاة نظيفة.

4- يمكن استخدام الماء والصابون لإزالة بقع الطعام عن الكنب، بحيث تغمر اسفنجة ناعمة (أو قطعة من القماش النظيف) في خليط الماء والصابون، فتفرك البقعة. وينصح باستعمال الماء الدافئ، إلا إذا كانت البقعة ناتجة عن أحد منتجات الألبان، لأن الماء الدافئ يعمل على تخثر البروتين. حينئذ يفضل استخدام الماء البارد.

5- يمكن التخلّص من البقع الدهنية عن الكنب عن طريق رشّ صودا الخبز عليها مباشرة، أو صنع عجينة من صودا الخبز والماء، وتطبيقها على البقعة لعشر دقائق من الوقت على الأقل، بهدف امتصاص القدر الأكبر الممكن من الدهن، قبل إزالته بالماء. كما يمكن استخدام القليل من سائل الجلي، وفرك البقعة بوساطة فرشاة أسنان، ثمّ تنظيفه بواسطة منشفة ورقية رطبة.

6- في حال كانت البقع عبارة عن بقع الزيت أو الشحوم، يجب رشّ بودرة التلك أو نشاء الذرة على البقع لامتصاص الزيوت، ثم تنظيفها بالمكنسة الكهربائية. يوضع بضع قطرات من سائل الجلي، فتفرك البقعة برفق، وتترك لدقيقة أو دقيقتين. بعد ذلك، تبلل قطعة قماش نظيفة بالماء، مع التربيت على البقعة بصورة مكررة، حتى يتم امتصاص الصابون.

بودرة التلك

1- إذا لم تنجح الطريقة السابقة، يمكن خلط القليل من سائل الأمونيا مع الماء الدافئ، ووضعه على الكنب، بعد اختباره على منطقة غير مكشوفة، والتأكد إذا ما كان استعماله آمنًا.

2- للتخلُّص من العفن على الكنب، يجب تعريضه لأشعة الشمس ما أمكن، لما لها من دور كبير في التخلص من العفن والفطريات المتسببة به، ثم استخدام المكنسة الكهربائية ووضع القطعة الخاصة بالزوايا لتنظيف آثار العفن. ويتبعه استعمال محلول مكوّن من الماء والصابون للتنظيف، ثم تجفيف الكنب بقطعة قماش جافة نظيفة. وإن لم تختفِ آثار العفن، ورائحته، يمكن استعمال محلول مكون من كميات متساوية من الكحول والماء.

3- يمكن استعمال محلول مكوّن من كميات متساوية من الماء والخل.

4- إذا لم تنجح الطرق السابقة، فيمكن استعمال زيت شجرة الشاي عن طريق خلط ملعتين صغيرتين منه، مع كوبين من الماء، ورش الكنبة به، ثم تركه ليجفّ وحده، ولا داعي لغسله أو مسحه بالماء.

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