شكرا لقرائتكم خبر عن 10 استعمالات غير متوقعة لسائل الجلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن استعمالات سائل الجلي تقتصر على غسيل الصحون وأواني المطبخ لاحتوائه على مواد كيماوية مطهرة ومعقمة، إلا أن بالإمكان الاستفادة من صابون الجلي في مهام أخرى داخل المنزل.

يقدم لكِم وقه بيوتفل هاوس مجموعة من الاستخدامات لصابون الجلي تجهلها العديد من ربات المنازل، وتساعد في الحفاظ على نظافة المنزل:

-1 إزالة البقع الدهنية من على الملابس

يكفي وضع كمية بسيطة من صابون الجلي على البقع الدهنية، ومن ثم شطفها بالماء للتخلص منها، ويتصف صابون الجلي بأنه غير مضر للأقمشة بعكس بعض مساحيق التنظيف الأخرى.

-2 تنظيف أرضيات المطابخ والحمامات

تضاف ملعقتان من سائل الجلي إلى دلو الماء، ومن ثم يستخدم الماء لتنظيف أرضية المطابخ والحمامات، ولكن يجب تجنب هذه الوسيلة في تنظيف الأرضيات الخشبية.

-3 تنظيف الأثاث الجلدي

تضاف كمية صغيرة من سائل الجلي لوعاء من الماء الدافئ، ثم يستخدم لتنظيف المفروشات الجلدية باستخدام قطعة من القماش.

-4 تلميع المجوهرات

تنقع المجوهرات لمدة 5 دقائق في وعاء من الماء المضاف إليه سائل الجلي، وتستخدم فرشاة أسنان لإزالة الأوساخ العنيدة، ثم تشطف المجوهرات والحلي بالماء قبل تجفيفها.

– 5تنظيف الأمشاط وفراشي الشعر

يساعد سائل الجلي على التخلص من بقايا المنتجات الزيتية والشعر الدهني على الأمشاط وفراشي الشعر، حيث تنقع في وعاء يحتوي على ماء دافىء وبضع قطرات من سائل الجلي.

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-6الغسيل اليديوي للملابس

ينصح بتجنب غسيل بعض الملابس في الغسالة، ويفضل غسلها على اليد لتجنب انكماشها أو تلف القماش، ويمكن استخدام سائل الجلي لهذا الغرض.

-7 قتل ذبابة الفاكهة

تضاف 3 ملاعق من سائل الجلي إلى وعاء من الخل الذي يجذب ذبابة الفاكهة، وبالتالي تغرق الذبابة في السائل.

-8 إزالة البقع من السجاد

تحل ملعقة من سائل الجلي في كوبين من الماء الدافئ، وتستخدم قماشة نظيفة لإزالة البقع بعد غمسها في المحلول، وبعد ذلك تستخدم اسفنجة مبلولة لإزالة آثار الصابون، ويجفف مكان البقعة بقماشة جافة في النهاية.

-9 تنظيف أسفل خزانات المطبخ

عند إعداد الطعام، يمكن لخزائن الطعام السفلية أن تتسخ بالبقايا الدهنية، ويمكن استخدام زجاجة بخاخ مملوءة بالماء وسائل الجلي لتنظيفها.

-10 تنظيف البقع من على السطوح الإسمنتية

عند وجود بقع زيتية أو دهنية على السطوح الإسمنتية مثل أرضية كراج السيارة، يمكن إزالة هذه البقع عن طريق تغطيتها بالقليل من صودا الخبيز، ثم إضافة بضع قطرات من سائل الجلي، ومن ثم حف البقع العنيدة بفرشاة بلاستيكية، وتترك لعدة ساعات قبل شطفها بالماء، وتكرر العملية إلى حين زوال البقعة.

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