شكرا لقرائتكم خبر عن مسك الطهارة..استخدامات عديدة منها للنظافة الشخصية وتعطير الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن مسك الطهارة يستخدم لأغراض النظافة الشخصية وتعطير الجسم، ويستخرج من نوع معين من الحجر الصخري الموجود في أعلى جبال التبت، وينتج عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية بين الحجر الجرانيت ومياه الأمطار وينتج عنها لوناً شفافاً مائل إلى الإصفرار وله رائحة عطرة.

الفائدة الأهم والأكبر على الإطلاق لمسك الطهارة هي تطهير المناطق الحساسة وخاصة بعد انقضاء الدورة الشهرية للتخلص من أي بقايا ميكروبات وتنظيف الرحم والحفاظ على الصحة الإنجابية وضمان عدم حدوث العدوى،ولكن احرصي سيدتي على استخدام زيت المسك وليس الجامد أو الحجر لتجنب التحسس.

يساعد على التخلص من الحكة الجلدية.

له دور في الوقاية من مرض سرطان الرحم.

يعد مضاد حيوي طبيعي قوي، لذلك فهو يساعد على التخلص من آلام لدغات النحل والحشرات بوجه عام.

يمكن استخدام المسك الأبيض الزيت كمطهر للجروح.

يستخدم للسيدات اللاتي تعانين من كثرة إفرازات المهبل فهو يتحكم في الإفرازات ويقلل منها بشكل كبير، خاصة تلك الناتجة عن الالتهابات.

يزيد من خصوبة المرأة ويساعد على زيادة قدرتها على الإنجاب.

يعمل على علاج العين في حالة وجود أي عدوى في العين أو غبار أو حكة أو احمرار.

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استنشاق زيت المسك الأبيض يؤدي إلى التخلص من الترشح والإمام ويساعد على التنفس بصورة أفضل وكذلك ينشط الدورة الدموية ويحسن من الحالة المزاجية.

يستخدم كبديل لمزيل رائحة العرق حيث يساعد على إعطاء رائحة عطرة للجسم والتخلص من البكتيريا التي تسبب رائحة العرق.

يستخدم كمعطر للدولاب والملابس حيث يمكن الاحتفاظ بحجر المسك بين طيات الملابس لمنع تعفنها وقدمها.

يمكن استخدام كل من حجر المسك أو زيت المسك الأبيض على حد سواء في المبخرة مع البخور.

كيفية استخدام مسك الطهارة

قبل الاستخدام تأكدي أولاً أن المسك المستخدم هو مسك الطهارة الأسود الأصلي ويمكن التأكد من ذلك بمعرفة ماركة المسك نفسه فالماركات الشهيرة التي تبيع المسك الأصلي في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية يتواجد لديها المسك الأصلي ويكون ذو سعر غالي.

لا يوضع المسك مباشرة على البشرة ولكن يتم غمس قطنة في الماء وعصرها ثم وضع نقطة واحدة أو نقطتين من الماء عليها ثم مسح المناطق الحساسة بها وتجفيف المنطقة بعد ذلك باستخدام مناديل حتى لا تتكون الفطريات.

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